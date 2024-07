Obraz A. Muchy Jan Rokycana na koncilu basilejském zamířil do Pardubic.

Čtenář reportér dnes 14:07

Obraz Alfonse Muchy opustil podruhé Rokycany. Poprvé odjel na výstavu před 10 lety do Jihočeské galerie. Nyní do Pardubic do Gočárovy galerie na výstavu Mucha dnes.