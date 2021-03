Nově se můžeme pohybovat po svém okrese, pokud si potřebujeme obstarat nákupy. Zní to pořád jako dobrá zpráva v tom, že seženeme vše, co potřebujeme tzv. za humny. Ale opravdu je to tak???

Např. pro obyvatele Kařezu, Kařízku a jiných okolních vesniček, které mají Hořovice "za lesem" je to nedobytné území, protože už se jedná o Středočeský kraj. Okresní Rokycany jsou vzdáleny mnohem dál. Až do 31. 5. je uzavřena hlavní a jediná silnice v Mýtě, č.605, která spojuje tyto vesnice s Rokycany, takže se musí vydat na delší objížďku.

Dalo by se říci, že obyvatelé si nemají na co stěžovat, mohou přece najet na dálnici u Cerhovic a dojet do Rokycan na nákup, k lékaři, do lékárny, atd, pohodlně na dálnici. Opět to nelze, protože tento nájezd je již ve Středočeském kraji, další je za Mýtem, a na ten se už dostat kvůli uzavřené silnici nedá. Takže jediná možnost je znovu avizovaná objížďka přes okolní vesnice.

Je to opravdu to, co si máme představit pod tím, že nás vláda chce ochránit? Pokud máte doma děti, které mají distanční výuku, vy jste k tomu na home office, děti jsou nízkého věku, takže je nemůžete nechat doma samotné a potřebujete udělat větší nákup a nechcete za draho kupovat vše v místních malých obchodech, drogerii, a chcete využít nějakou akci jako obyvatelé větších měst, jste nuceni trávit čas v autě mnohem déle, než byste normálně potřebovali pro vaši cestu do Penny, Lidlu, Billy, lékárny, atd. do Hořovic.

Je to ve finále totálně paradoxní situace. Je "báječné", že obyvatelé Plzně, kteří mají nespočet obchodů ve městě dostali výjimku pro své jistě neodkladné cesty do Globusu v Chotíkově a do Olympie, která leží již v jiném katastru. Tak proč se taková výjimka nedá využít v tomto případě i pro nás, kdy dálnice je zapovězená, Mýto uzavřeno, Hořovice přímo za lesem a my všichni se musíme kostrbatě v případě nutnosti kodrcat takovou oklikou do Rokycan.

Škoda, že selský rozum se v tomto případě neprokázal…

Liliana Liová