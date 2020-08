V dnešní koronavirové době není jednoduché najít v České republice zajímavá místa, která nejsou zahlcena turisty.

Výhled od rotundy. | Foto: Lucie Nová

A my jedno našli hned za humny. Vyrazili jsme z Plzně přes Ostrou Hůrku do Starého Plzence a dali si výšlap k rotundě svatého Petra a Pavla a kolem sedleckých rybníků, kde už jsme léta nebyli. I přes velké vedro a dusno to byla hezká procházka bez davů turistů, s nádhernými výhledy od rotundy na Starý Plzenec a hrad Radyni. A cestou jsme našli i jednu krásnou pýchavku.