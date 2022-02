Ještě před ukončením studia uzavřela v roce 1960 smlouvu s Jihočeským divadlem, kde ve funkci operní režisérky pracovala do roku 1970. Zde se také seznámila se svým pozdějším manželem, akademickým architektem Vlastimilem Kouteckým. V roce 1971 odešli spolu do Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působili až do odchodu do penze v roce 1990. Paní Inge si občas „odskočila zarežírovat“ i do jiných divadel, a tak se s její precizní, vždy dokonale promyšlenou prací mohli seznámit i diváci v Praze (hostovala v Hudebním divadle v Karlíně i v Národním divadle), v Moravském divadle v Olomouci, ve Slezském divadle v Opavě, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, ale i v zahraničí ve Sverdlovsku. Za svou poctivou práci obdržela v roce 1985 titul „Zasloužilá umělkyně“.

Po odchodu do penze se manželé Kouteckých přestěhovali do Českého Krumlova. Pan Vlastimil tam učil na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky a paní Inge dojížděla do Českých Budějovic, kde na konzervatoři učila zpěv. Oba se také několikrát podíleli na organizování krumlovských Slavností pětilisté růže.

Tento bohatý život, cele zasvěcený hudbě a opeře, se tedy teď uzavřel. Ale ti, kdo měli možnost paní Inge poznat, na ni určitě nezapomenou.

Za příspěvek děkujeme Ireně Papírníkové.