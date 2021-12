V sídlišti Pod koníčky (Modrá nudle) mě pronásledující medvěd dohnal, podrazil nohy a já se poroučel do špinavého bodláčí, které prorůstalo škvárovým hřištěm. (Takhle to tu vypadalo zhruba před půl stoletím, zvláštní!) Mrtvého jsem hrát nemusel, mrtvý jsem strachy byl. Bestie chvíli nespokojeně funěla, cenila zažloutlé zuby, a pak…nevím. Po probrání z mdlob jsem chvátal za rodiči s hlavou plnou existencionálních otázek. Medvěd baribal v Čechách? Možná se jednalo o šelmu, jíž pomohli z cirkusového zvěřince šílení ochránci zvířat. Koho pustili dál? Slona? Hady? A co vůbec dělal neučenlivý baribal v cirkuse? Divné!

V otevřeném vchodu panelového domu jsem se téměř srazil s tygrem, který držel v zubech sousedova pudla. No, potěš koště! Schody jsem bral po dvou. Byly vystlány zkrvavenými vnitřními orgány, snad jen zvířecími. Co se to, do paroma, děje?

Rodiče byli rádi, že mě vidí, ale nahlas to raději nesdělili. Tlupa šimpanzů, která v bytě ještě před chvílí úřadovala, totiž zrovna usnula. Jeden z opů třímal v chlupaté pracce nedopitou láhev s lihovinou, prázdné se válely všude kolem. Vytočil jsem číslo městské policie a šeptem strážce pořádku naléhavě vyzval k neprodlenému zásahu. Bylo mi sděleno, že všechny dostupné síly byly nasazeny na odchyt medvěda a tygrů. Oúú!

Nad sídlištěm zakroužil vojenský vrtulník a z amplionu zazněly hlasité výzvy ke klidu a pořádku. To probralo šimpanze. Zamžourali kalnýma očima, lokli tuzemáku a zase usnuli. Zaplaťpánbůh! Tiše jsem s rodiči opustil zdevastovanou kuchyni, zamkl a dveře zajistil barikádou z poničeného nábytku. Co dál? Jak přežít? Zatímco jsem s tatínkem přemýšlel, kterak se dostat hulvátským primátům na kobylku, maminka oplakávala zničenou váhu, robota a sváteční servis. Náhle se vztyčila a otřela slzy a hlasem bohyně pomsty zlověstně pronesla: "Všechno bych vám odpustila, ale ty talíře s kytičkama, ty ne, na ty ste šahat neměly, vopice jedny smradlavý!" Bylo rozhodnuto.

Tiše jsme proklouzli zpátky do kuchyně a opilé lidoopy nadobro znehybnili lepící páskou. Když bylo uděláno, když bylo hotovo, přišel čas na završení pomsty! Nevěřili byste, jak jsou šimpanzi těžcí, házíte-li je z oken. Moc!

(Ano, tak takový sen se mi zdál, když jsem se nachlazení snažil vykurýrovat tuplovanou dávkou námořnického grogu.) Věřte, nevěřte, rozhodně však změním léčbu!

Dušan Kučera

Za fejeton děkujeme Dušanu Kučerovi.