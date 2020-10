Dne 27. 9. do Kralovic opět zavítal historický vlak z muzea v Lužné, tentokrát v parní trakci. Vlak byl tažen jedinečnou lokomotivou 414.096 z roku 1906, vyrobenou v tehdejším Rakousku-Uhersku Lokomotivkou Společnosti státní dráhy ve Vídni (St.E.G.).

Parní vlak v Kralovicích. | Foto: Václav Kopta

V provozu byla více než 60 let, po roce 1948 sloužila v depu Praha-Smíchov a v roce 1961 převedena do depa v Českých Budějovicích, kde byla roku 1967 zrušena a umístěna na pomník před budovu Železničních opraven v Českých Velenicích. V roce 2014 byla převezena do Depa historických vozidel v Lužné, kde se podrobila celkové rekonstrukci a v minulém roce opět zprovozněna.