Začátkem listopadu se středoškolský pěvecký sbor Unique z gymnázia v Rokycanech zúčastnil čtyřdenního mezinárodního festivalu Cantate Dresden. Vystoupil ve třech největších kostelích saské metropole a drážďanskou misi ukončil návštěvou zámku Moritzburg.

Ve čtvrtek 2. listopadu vyrazilo 29 vybraných studentů pěveckého sboru Unique G+SOŠ na podzimní cestu za zpěvem, tentokrát do blízkých Drážďan. V pátek studenti absolvovali zajímavou prohlídku skrze starou, ale i novou část města, a poté se přesunuli do symbolu saské metropole, Frauenkirche. Zde v jejich podání zazněla skladba Gloria a spirituál We pray.

Odpoledne sbor přijal pozvání na společný koncert všech zúčastněných pěveckých seskupení. Kostel Dreikonigskirche praskal ve švech a Unique všem přítomným dokázal svoji unikátnost. Jednak výběrem repertoáru, který zahrnuje celou škálu hudebních žánrů, ale i nakažlivou energií, jíž si sbor získal všechny posluchače.

Sobotním dopoledním vystoupením v Kreuzkirche odezněly poslední skladby a všichni se již mohli těšit na typickou saskou večeři podávanou v místní restauraci. Završením celé Cantate Dresden se stala nedělní návštěva Popelčina zámku Moritzburg. „Jako staré a ostřílené sboristky jsme si myslely, že při druhé návštěvě Drážďan už nás nic nepřekvapí, ale opak byl pravdou. Zažily jsme neskutečnou euforii z potlesku a to nás nakoplo.“

„Mně se líbilo naše spontánní zpívání na ulici. Je fakt vidět, že do sboru chodíme rádi, když se zpěvem bavíme i ve svém volném čase.“ Těmito slovy studenti zpečetili svoje zážitky v pamětní knize Unique.

Pěvecký sbor v této škole funguje už 20 let pod vedením Mgr. Vladany Poláčkové a má za sebou zlatá pásma z krajských přehlídek. Každým rokem za podpory města Rokycany a Plzeňského kraje sbor podniká cesty do zahraničí. Koncertoval v Dublinu, Krakově, německých městech Nittenau, Sangerhausen, několikrát navštívil Barcelonu. Do této destinace se chystá i v roce 2024.

