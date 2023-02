Brněnští pionýři se mimo jiné rozhlédli z Bartolomějské věže, zavítali do muzeí loutek a strašidel a užili si zajímavé exponáty v Techmánii. Zlatým hřebem se pak stala návštěva muzea a pivovarnictví a samotného Plzeňského pivovaru. Všichni se shodují, že to byly krásné zážitky a rozhodně Plzeň nenavštívili naposledy.

Pionýři z Jindřichova Hradce pro změnu zavítali do Techmánie, kde viděli ohnivé tornádo, vědeckou show se statickou elektřinou a vyzkoušeli si celou řadu interaktivních exponátů. V Muzeu loutek pionýry opět nejvíc zaujala interaktivní část s možností vyzkoušet si vodit různé loutky. Poté nahlédli do majestátní Katedrály sv. Bartoloměje a v Muzeu pivovarnictví se dozvěděli zajímavosti o vaření piva a vyrazili také do plzeňské zoo. Sluníčko vylákalo do výběhů spoustu zvířat, a tak bylo na co koukat. Plzeň jsme si zamilovali.

Za příspěvek děkujeme Martinu Bělohlávkovi.