Bohatý květen čeká členskou základnu pionýrské skupiny v Hrádku. Nácvik na staročeské máje vrcholí, ale na programu jsou i jiné zajímavé projekty.

Pyonýrská skupina z Hrádku a její dubnové projekty. | Foto: Vlasta Vasková

Rušný byl pro kluky i děvčata také duben. Některé oddíly se zapojily do oslav Dne Země, takže uklízely okolí kluboven, les a cesty, které děti využívají. „Nejvíce se zapojila Dráčata, Liščata, Mraveniště a Modeláři,“ doplnila skupinová vedoucí Vlasta Vasková. U chatek vedoucí a instruktoři vybudovali nové sociální zařízení.

Rybáři se věnovali zkouškám, při nichž malí účastníci získali rybářský lístek. Bylo to vyvrcholení půlroční přípravy při schůzkách. Po zdárně složených zkouškách, také převzalo certifikáty dvanáct hrádeckých instruktorů a instruktorek.

Cinertovi zajistili přípravu krajského závodu Stezka. Uskutečnil se u chatek za účasti tří pionýrských skupin se 60 účastníky. Čtyřlístek absolvoval výlet na Žďár, děti od Dráčat přespaly v chatkách a Mraveniště v domečku.

Ve spolupráci s hasiči, se mladí pustili do přípravy májky, jejího hlídání a nevynechali ani rej čarodějnic. „Po loňských komplikacích to tentokrát dopadlo na jedničku. Dík patří vytrvalcům, kteří symbol strážili nejdéle. Byli to Čermák, Kastner, Kulle, Šrail, E.Cinertová, Kolářová, K.Cinertová, Perlingerová, Franta, M.Cinertová i R. Cinert,“ zdůraznila Vasková.

Za příspěvek do rubriky děkujeme Vlastě Vaskové.