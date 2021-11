V pondělí 8. listopadu byly do makovice kostela vloženy dva tubusy. První s poselstvím od Obce Dolní Lukavice, které sepsal starosta pan Vítězslav Opálko. Druhé poselství se zprávou o farnosti obce a informacemi o stavu kostela a průběhu stavebních prací zpracoval místní farář P. Peter Hermanovský.

Dne 10. listopadu byla v ranních hodinách za přítomnosti zástupců církve, obce Dolní Lukavice, novinářů, místních i přespolních občanů a žáků z lukavické ZŠ báň slavnostně navrácena na věž kostela. Samotná akce trvala přibližně šest minut. Po dosazení báně na věž ještě hodinu a půl probíhaly ukončovací práce. Rudolf Faust sdělil: „Třetí tubus jsme po navrácení báně na věž umístili do zastřešeného sanktusu. Nachází se v něm denní tisk (Plzeňský deník) z 10. listopadu 2021.“ Pan farář P. Peter Hermanovský k této události sdělil: „Bylo to poprvé, kdy jsem něco takového viděl. Mám radost, že se to povedlo, protože jsme zpočátku měli obavy, aby nedošlo ke krádeži měděných plechů, což se často stává. Mám pocit, že si to místní vzali za své a stavbu hlídali. Tímto jim patří můj dík.”.