V rámci Benefičního hokejového memoriálu Jana Vrby a Martina Mareše v Rokycanech na zimním stadionu, který se uskuteční v sobotu 30. března od 11 do 17 hodin, můžeme pomoci mladé rodině se třemi dětmi.

Pomůžeme rodině s třemi malými dětmi z Oseka? Tatínka jim náhle vzala nemoc. | Foto: se svolením rodiny J. Maršíka

Co se stalo rodině Jiřího Maršíka z Oseku, to by nevymyslel ani nejcyničtější scénárista. První adventní neděle, kdy se Jirkovi náhle udělalo špatně a byl převezen do nemocnice, změnila život celé rodině.

Pozitivní zpráva z nemocnice bohužel nepřišla. Mladému muži byl diagnostikován těžký zánět slinivky a celé dutiny břišní – akutní nekróza pankreatu. Jiří musel být v kritickém stavu uveden do umělého spánku. Jeho zdravotní stav se nezlepšoval, ale ani nezhoršoval. V tomto stavu mohl být týdny.

Mezitím partnerka Iva porodila 22. prosince jejich nejmladší dcerku Anetku. Jiří už ji bohužel nespatřil. Jeho zdravotní stav se začal zhoršovat. A to, co si nikdo nepřál, přišlo 25. prosince.

Nejmladší dcera Jiřího, Anetka.Zdroj: se svolením rodiny J. Maršíka

Zůstala tu jeho rodina, partnerka a tři děti, které z celého srdce miloval. Nejstarší Nikolka, které je 5 let, Tomášek, kterému budou 4 roky a již výše zmíněná Anetka.

„Doufám, že se dobrá věc podaří, a peníze z benefice pak rodina použije na pokrytí výdajů na běžný chod domácnosti, které budou pro maminku Ivu, která teprve začala čerpat rodičovský příspěvek, velice náročné. Dále na pokrytí potřeb pro děti jako jsou pleny, hygienické potřeby, dětské oblečení, vybavení pro nejstarší dceru Nikolku do školy. Případně na nenadálé výdaje v domácnosti, jako může být například porucha pračky či oprava auta,“ uvedla za Nadační fond Patrícia-pomoc dětem organizátorka benefice Patrícia Stuchláková.

Benefiční hokejový memoriál Jana Vrby a Martina MarešeZdroj: Patrícia Stuchláková

Benefiční hokejový memoriál Jana Vrby a Martina Mareše

Honza i Martin byli nejlepší přátelé, kteří milovali sport a především hokej. 24.1.2018 se stala tragická dopravní nehoda při níž Honza Vrba i se svojí dcerou zemřel. 26.12.2022 podlehl rakovině Martin Mareš. Na jejich počest vznikl hokejový memoriál. Letos se k tomuto memoriálu připojil i Nadační fond Patrícia-pomoc dětem, který podporuje i zvířata.

Nadační fond Patrícia-pomoc dětemZdroj: Patrícia Stuchláková

Příspěvek do rubriky zaslala Patrícia Stuchláková. Děkujeme.