A s čím Vám můžeme bezplatně a anonymně poradit? Oblastí, ve kterých poradna poskytuje poradenství, je celá řada. Bohužel stále se na nás obrací nejvíce lidé, kteří mají problémy s dluhy. Ať už se jedná o exekuce nebo chtějí svoji situaci řešit oddlužením. A protože máme akreditaci od Ministerstva spravedlnosti na podávání návrhů, s několika klienty jsme návrh na oddlužení neboli osobní bankrot skutečně podali.

Další velmi častou oblastí jsou dotazy na pracovní problematiku, na bydlení, sociální dávky, důchody, majetková vypořádání, rozvody a výživné, spotřebitelská problematika a mnoho dalšího. Konkrétní výčet všech oblastí poradenství si můžete najít na www.diakoniezapad.cz.

V loňském roce jsme u nás v poradně zodpověděli více než 1600 dotazů a poskytli přes 900 konzultací. Poradenství poskytujeme osobně, v tuto chvíli za podmínek dodržení všech hygienických opatření, případně se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem na tel. čísle 775 720 492 nebo na emailu poradna.rokycany@diakoniezapad.cz.

Poradna sídlí v ul. Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany a otevřeno má v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodina a v úterý od 10 do 12 a poté od 13 do 16 hodin.

Kateřina Polcarová