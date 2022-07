Luboš Hruška byl český voják, politický vězeň komunistického režimu a tvůrce proslulé Meditační zahrady v Plzni, která je koncipována jako Památník obětem zla. Její součástí je křížová cesta a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Během více než desetiletého věznění si pan Luboš Hruška předsevzal, že pokud přežije, přebuduje ovocný sad zděděný po rodičích v Plzni-Doudlevcích na meditační areál sloužící k ozdravění duše člověka. V roce 1960 po propuštění z vězení u příležitosti prezidentské amnestie se do díla hned pustil. Odborné znalosti týkající se zahradní architektury čerpal na opakovaných přednáškách v Průhonicích. V průběhu let mu byla velkou oporou manželka Lída a jejich tři děti Michal, Jana a Petr. Celý areál Památníku obětem zla, jež v roce 1995 Luboš Hruška daroval do vlastnictví biskupství plzeňského, dnes slouží všem občanům k církevním i kulturním účelům. Čest památce tohoto statečného muže.