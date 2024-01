Od prosince změněný grafikon vlakových spojů mezi Radnicemi, Plzní a nově Bezdružicemi se setkává s vlnou kritiky.

Obyvatel Všenic Radek Kalaš upozornil před pár dny na nevhodné časy v Ejpovicích pro pasažéry, kteří tu chtějí přestoupit na spoje do Rokycan. Jenže složité to mají i školáci ze Všenic, navštěvující devítiletku ve Stupně. Upozornila na to Blanka Králová a zvolila formu otevřeného dopisu ředitelce společnosti POVED Zdeňce Kmochové:

Do školy ve Stupně jezdí ze Všenic dvacet kluků a děvčat. Ráno autobusem, ale po vyučování musí chodit pěšky za každého počasí. Případně pro ně jezdí rodiče, prarodiče, atd. Přitom od září do prosince, než se měnil jízdní řád, bylo vše v pořádku. Ve škole končí vyučování ve 12 hodin a děti se vracely vlakem ve 12.17 ze Stupna. Aktuálně však jede vlak 11.54 a ti, kteří končí ve 12.50 jezdí autobusem ve 13.21 hodin. A pokud někdo končí ve 14.10, využil spoj ve 14.17. Jenže teď je souprava posunuta už na 13.54 a další jede v 15.54 hodin.

Nechápu, proč se zrušilo něco, co fungovalo a nahradilo se doslova ´zmetkem´. Včetně výměny nízkopodlažních vozů a ti starší nebo maminky s kočárky to mají nyní mnohem komplikovanější. Chci věřit, že paní Zdeňka Kmochová, která se k této problematice vyjadřovala za POVED, je žena na svém místě a je dobrá dcera a matka. Určitě by nechtěla, aby její rodiče s obtížemi nastupovali nebo někde dlouho čekali na přestup (v Ejpovicích mimochodem není ani uzavřená čekárna). Nebo by snad dopustila, aby její děti nebo vnoučata chodila po frekventované silnici či po poli domů ze školy?

Jako benefit paní Kmochová zmínila průjezd vlaků na Jižní Předměstí, Skvrňany a Křimice. Naše děti nechtějí do těchto stanic, jim stačí dojet domů do Všenic. Navíc v Plzni jezdí často tramvaje a trolejbusy, které u nás bohužel ještě nejezdí.

