Projekt Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2021/2022“ vyvrcholil v Knihovně města Plzně - Obvodní knihovně Bory tento týden. Všechny třídy prvňáčků z 10., 11., 26. ZŠ a jedna třída z Masarykovy ZŠ navštívily knihovnu již dvakrát. Děti se seznámily s tím, jak to v knihovně funguje a co zde mohou využívat. Také již vědí, co vše je třeba, než se vydá kniha.