Informační tabulky v okolí Klabavy. | Foto: archiv obce

V lesích nad Klabavou můžete narazit na moc hezké informační tabulky. Jsou dílem rodiny Weiglovy, protože podle maminky Petry se už na ten binec v lesích prostě nemohli dívat. Chodí do lesa s manželem i dětmi a odpadky se snaží sbírat, ale je to opravdu nekonečná práce. Takže, milí návštěvníci, co Vy na to? Pomůžete jim udržet v lesích pořádek a krásnou čistou přírodu?