Během posledních nocí se ponořila celá ulice Boženy Němcové v Rokycanech do naprosté tmy. Důvodem bylo nefunkční veřejné osvětlení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Přesto, že to již bylo na městskou radnici hlášené v pátek ráno na příslušný odbor, nikdo přes celý víkend evidentně problém neřešil a nebo nehodlal řešit. Bylo zvláštní vidět obyvatele vracející se do svých domovů z víkendových pracovních směn za doprovodu baterek a nebo svitu telefonu. To, že bezpečnost v téhle části města není zrovna stoprocentní, je všeobecně známé. Takže milé město a pánové radní rozhodně plnit tři noci bobříka odvahy je už nudné a nezábavné. Nebo máte pro nás připravené louče?