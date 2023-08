Nízkoprahový Klub Akcent pro děti a mládež zřizovaný Diakonií ČCE – střediskem Západní Čechy realizuje díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce 2023 projekt Akcent na školu III. Navazuje na předešlé projekty.

Klub Akcent. Ilustrační foto | Foto: archiv Klubu Akcent

Cílem je podpořit žáky základních a středních škol ve zvládání školních povinnosti a motivovat je k úspěšnému ukončení studia. Zároveň aktivizujeme spolupráci místních aktérů podpory, jako jsou školy, OSPOD a další.

Akcent na školu III bude probíhat až do konce kalendářního roku. Pracovnice Klubu Akcent tak podpoří další děti a mládež, které potřebují pomoci s přípravou do školy, a to za pomoci lektorky na DPP a našich dobrovolnic.

Služby Klubu Akcent jsou poskytovány za finanční podpory Plzeňského kraje. Klub Akcent pro děti a mládež najdete na adrese Jiráskova 481 v Rokycanech. Vchod je z druhé strany, od vlakového nádraží. V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku zařízení Bc. Veroniku Cardovou, DiS., a to prostřednictvím telefonu + 420 739 244 869 nebo emailu veronika.cardova@diakoniezapad.cz.

I v roce 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo Klub Akcent pro děti a mládež v realizaci projektu Akcent na školu III, který podporuje informovanost žáků, učitelů a institucí o odborných službách v oblasti domácí přípravy dětí a mládeže, zejména žáků se specifickými potřebami, a který navazuje na projekt Akcent na školu II realizovaný a podpořený MŠMT v roce 2022.

Veronika Cardová