Žáci základní školy z Mlečic si užili bruslení na umělém kluzišti ve Zbiroze. Každý týden se obtěžkáni výbavou pravidelně vydávali autobusem za zimním sportem.

Kluci a děvčata ze základní školy využívali kluziště ve Zbiroze. | Foto: Jana Baláková

Děti se učily základům bruslení již od prvního ročníku. Pod vedením učitelek snadno odbouraly první obavy z neznáma, pak se už s přehledem pohybovaly po ledové ploše a ve finále bruslily rychle a téměř bez pádů.

Jedenkrát měly možnost využít zamrzlý rybník na mlečické návsi a na velké ploše se pořádně vyřádit a zahrát si třeba i hokej.

Tato aktivita – bruslení – měla jasný cíl, a to naučit žáky novou dovednost a rozvíjet jejich celkovou fyzickou zdatnost. To se jistě povedlo. Základem úspěchu však je to, že bruslení žáky prostě baví.

Velké díky patří městu Zbiroh za umožnění využívat umělé kluziště.

