Tak si to shrneme:

Vláda schválí tzv. rouškovné ve výši 5.000,- Kč. Tyto peníze mají kompenzovat adresátům zvýšené výdaje v souvislosti s covid.

Dalším krokem je rozhodnutí o zaslání 5 ks roušek stejné zájmové skupině prostřednictvím České pošty, toto jistě uvítají pracovníci pošty…….

Takže vláda, MZ a Česká pošta (jako státní aparát a organizace) tvrdě pracují…..

Na to se nabalí další instituce (státní) a to ústav pro kontrolu léčiv a celé to shodí s tím, že je to nehygienické a roušky jsou znehodnoceny a na vyhození, takže materiál k ničemu.

Práce všech zmíněných zbytečná……

A pak, že stát je dobrý hospodář a levá ruka ví, co dělá pravá…….

Pavel Černý