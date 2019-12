KDY:

KDE: Rokycany

ZA KOLIK:

Do programu Hasík se zapojili žáci ze 6.třídy ZŠ Hrádek. Ve spolupráci s hasičským sborem v Rokycanech proběhla tři společná setkání. Nejprve cvičně trénovali situace ohrožení života požárem, zvládnutí chování a schopnost pomáhat zraněným. Na závěr projektu byli žáci pozváni přímo do stanice, kde jim zkušení hasiči předvedli hasičskou techniku a auta, se kterými vyrážejí do terénu. Děti ocenily důležitost tohoto povolání, profesionalitu, ale i srdečný a kamarádský přístup.

Anna Valešová, ředitelka