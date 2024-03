V Bušovicích to žije. Dalším důkazem je sobota 16. března. V Bušovické hospodě se dopoledne uskuteční Myslivecká burza, večer je ve společenském sále Ochranářská zábava.

Hospodský z Bušovické hospody zve na sobotní Mysliveckou burzu i Ochranářskou zábavu. | Video: Jiří Knoflíček

Kdo by to byl řekl, ale je to tak. V Bušovicích, vesnici na Rokycansku, která má kolem 600 obyvatel, jsou pravidelné kulturní a společenské akce.

V sobotu 16. března se zde uskuteční od 9 do 12 hodin Myslivecká burza. Těšte se na fotopasti, knihy, nože, výrobky z paroží, preparáty a mnoho dalšího.

Zdroj: Jiří Knoflíček

Hospodský na obě akce připravuje speciální menu, kde najdete i výpečky z divočáka.

Občerstvení na Myslivecké burze a Ochranářské zábavě.Zdroj: Jiří Knoflíček

Na tuto dopolední akci poté naváže večerní Ochranářská zábava. Sobotní bohatý program chystá Bušovická hospoda společně se Záchrannou stanicí živočichů Rokycany.

Už nyní se v Bušovické hospodě připravují na další akci, kterou bude v sobotu 23. března Maškarní bál pro dospělé. „Pro lístky v předprodeji se mohou zájemci zastavit přímo v hospodě,“ doplňuje hospodský Jiří Knoflíček.

Pozvánka na Maškarní bál pro dospělé v Bušovicích.Zdroj: Jiří Knoflíček

Příspěvek do rubriky zaslal Jiří Knoflíček. Děkujeme.