Jak říká pranostika, když dne ubývá, horka přibývá. A vůbec, červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice. Známý milovník lahodných moků Matěj Brouček by byl určitě raději, kdyby červenec přinášel oblíbený staročeský nápoj medovinu, to namísto medovice, mšic máme letos bohužel požehnaně.

Pokud jde o průměrné měsíční teploty, je u nás červenec nejteplejším měsícem roku, ale v závislosti na nadmořské výšce. Co červenec neuvaří, to již srpen nedopeče. Po prudkém pekoucím slunci přicházívají nyní krátkodobé, zato velmi vydatné lijáky. Proto i víkendové túry, počínající pohledným letním počasím, mohou po poledni končit bouřlivým fiaskem s přebytkem vody za límcem i v botách. Ale což, v červenci do košile rozdělej se, a v prosinci po uši oděj se. Navštívení Panny Marie čisté (2.7.) přináší ovoce jisté. Zato když prší dnes, na Prokopa (4.7.), zmokne každá kopa.

ZA VÍKENDOVOU LETNÍ POHODOU

Kdo si chce právě nyní, na počátku kýženého období dovolených a školních prázdnin užít zelené krajiny, plné klidu a pohody, či si odpočinout u oka lesního rybníka, ať o víkendu zavítá do souvislých lesů ve střední části Tachovska, mezi Černošínem a Lomy. Cílem vycházky může být osada Lhota, která je nevelkým, ale velmi příjemným rájem letní rekreace. Tato Lhota je přístupná méně vlídnou polní cestouod černošínské Pančavy na hájovnu Liběvice, kde je na Lučním potoce malý rybníček. Zdejší souvislé lesy na Slavice, Pytlov a Záchlumí jsou doslova Mekkou houbařů.

Příjemnější trasou je žlutá turistická stezka a cyklostezka, odbočující od silnice z Černošína k Olbramovu; z východní strany pak místní cesta z Horních Kozolup, či lesní trasa z Lomů přes Vlčkov a rozcestí U panenky. Buď jak buď,

milovníci tichých zelených zátiší budou zde určitě spokojeni; bez roušek tu uvidí houbaře, trampy, ba i i jeleny.

LESNÍ STEZKOU PŘES DRAVICE

My jsme po žluté odbočili do lesů, vedoucích po pár kilometrech k bývalé vsi Drahovice (či Dravice), která je připomínána od r. 1379, zanikla v 15. stol. V areálu zříceného dvora byla tu postavena r. 1876 hájovna, dnes rekreační objekt. Od rybníčku za hájovnou míříme vpravo po cestě k samotě U Silnice, kde je v průvodci značena dvojice chráněných lip a starý smírčí kříž.

Po cestě lze sejít do samotné Lhoty, dnes drobné rekreační vsi nad trojicí Lhotských rybníků. Místo je prvně zmiňováno r. 1544, kdy patřilo k třebelskému panství. Na návsi stávala kaple, zbořená po r. 1985. Ve středověku stávalo u Dolního Lhotského rybníka tvrziště, chráněné zčásti vodní hladinou. Samotná ves Lhota často chátrala; největší bylo místo v r. 1939, kdy tu bylo 15 domů a 73 obyvatel. Nový život i vzhled sem postupně vtiskli chalupáři, ale stálo to hodně dřiny.

TAJEMSTVÍ A DARY LÉTA U LHOTY

Lesní kouty kolem Lhoty mají svá tichá tajemství, patří k nim řada mohylových pohřebišť, nálezy z nich jsou uloženy ve stříbrském muzeu. Na své si tu přijdou myslivci, u zdejších rybníků mají své místo letní tábory. Okraje rybníků a vlhké loučky při lesních okrajích hostí některé chráněné druhy rostlin. Na jaře vykvétá tu prstnatec májový a vachta trojlistá; v létě můžeme spatřit úchvatné květy hořepníku, také srpici, arniku, čistec lesní aj. Na podzim býval pod Lhotou směrem k Černošínu na lukách a kolem kráterů od odhozených spojeneckých bomb hojný ocún; ve vlhkých biotopech kolem rybníků nebyl žádnou vzácností tetřívek.

Prohřátých světlých borů s borůvčím i brusnicí je kolem Lhoty hojně všemi směry. Navzdory neodbytným komárům dávají si tu v létě dostaveníčko s borůvkami sběrači ojíněných černomodrých plodů, zvaných rovněž černé jahody, černice. Jejich ohnutá záda budou posléze po zásluze odměněna borůvkovými koláči a knedlíky, jedněmi z mála příjemných událostí v Čechách posledních týdnů. Takže hodně letních zážitků i vůní a chutí z koutů u Lhoty …

Pavel Nový