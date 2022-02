TIPY: Poradíme vám, kam vyrazit v Plzni o blížících se jarních prázdninách

Čtenář reportér Čtenář

Plzeňští žáci základních a středních škol se můžou těšit na jarní prázdniny v termínu od 7. do 11. února a my vám přinášíme tipy, kam s nimi a nebo bez nich vyrazit. Můžete se vydat do přírody nebo se zabavit ve městě.

Hurvínkova stezka | Foto: Kudy z nudy