Potkala jsem zde výjimečné řemeslníky a již tři desítky let i spolupracovníky, kterými byli paní Marie Skolková a pan Libor Vopat. Vstupem do obytného domku se sklářskou dílnou jsem se ocitla v zrcadlovém ráji. Na první pohled však není patrné, jak náročné a namáhavá je zhotovení té křehké nablýskané krásy.

Sklářští mistři

Tito zruční sklářští mistři v průběhu let čerpali dovednosti a zkušenosti studiem i praxí. Paní Marie je absolventkou SOŠS ve Světlé nad Sázavou a v tamější sklárně Bohemia také pracovala. Následovala krátká praxe v plzeňském sklenářství JK Sklo a v chrástecké brusírně skla. Cenné znalosti ji také přineslo dlouholeté přátelství s předními plzeňskými výtvarníky Karlem Březinou a Břetislavem Holakovským. Podnikatelský záměr se zrodil v roce 1991, který záhy zrealizovala, a společně s panem Liborem zřídili sklářský ateliér.

Sklářský ateliér

Sklářský ateliér Skleo nabízí širokou škálu výrobků za použití různých technologií. Pro jejich výrobu je nezbytné technické vybavení, jako je brusičský stroj, řezačka atd. Historickým exponátem je dosud funkční rytecký stoj vybavený mnoha maličkými kotoučky, který byl představen na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Zde Československý pavilon získal hlavní cenu festivalu Zlatou hvězdu a stal se nejvyhledávanější expozicí návštěvníků výstavy. Mezi nejzajímavější a nejprogresivnější expozice patřilo také sklo.

Svoji práci mají rozdělenou a některé činnosti dělají spolu.

Paní Marie zahajuje zakázky a projednává detaily se zákazníky, dělá návrhy, polotovar ofrézuje a vybrousí. Její specialitou jsou zrcadlové obrazy tvořené původní technologií benátských zrcadel a každý z nich je originál. Tyto pracné skleněné obrazy, jež jsou jakýmsi odkazem staré doby transformované do současnosti, pro svůj lesk vnášejí do prostoru ojedinělou a magickou krásu. Většina z nich zamířila do zahraničí, a to například do Moskvy, Německa, Rakouska, Francie a Izraele.

Pan Libor zajišťuje práci na PC, dělá rozpočty, hlavní nákresy 1:1, řeže sklo, připravuje podkladová prkno z MDF desky atd. Znalosti rozvodů elektriky využívá zejména při zakázkách souvisejících s reklamou. Doménou pana Libora jsou pak vitráže.

Zrcadla benátská, broušená a rytá, zrcadlové stropní ozdoby, vitráže, pískované sklo, svítidla, skleněná ocenění, plakety a trofeje, plastiky z umělých pryskyřic, restaurování

Benátská zrcadla se vyrábí původní starou technologií, která spočívá v broušení jednotlivých skleněných dílků, následným pokovením pravým stříbrem a po té složením na dřevěnou podložku. Během doby se v designu benátských zrcadel vystřídalo mnoho historických slohů. Ve všech dobách bylo ale takové zrcadlo ozdobou a poslední tečkou v zařízení interiéru.

Zkušení skláři zhotovují různé druhy i velikosti klasických broušených i rytých zrcadel, které navrhnou, vyrobí i namontují. Výjimkou není ani velká nabídka zrcadel v moderním stylu. U zrcadel s měnitelnou velikostí středu lze libovolně měnit rozměry středových zrcadel a tím je přizpůsobit danému prostoru. Ornamenty je možné dodatečně použít na jakékoliv zrcadlo s podkladovou deskou a tím ze stávajícího zrcadla udělat benátské.

Lze objednat i klasické vitráže výplně do dveří domácností, obchodů, music clubů atd., fazetované vitráže se vsazenými acháty či fazetovanou sestavou. Technologií vitráže se dají vytvářet libovolné prostorové objekty, vitráže v moderním pojetí nebo vitráž zasazená v mědi jako reklamní poutač.

V nabídce je rovněž pískované sklo, tedy klasické pískované dveřní výplně, pískovaná secesní okna doplněná fazetovými barevnými sklíčky nebo pískovaný metalux, vhodný jako napodobenina starých leptů. Zhotovují též různé druhy svítidel, jako jsou lampičky, nástěnné, stojací a stropní lampy či lustry.

Za léta svého působení tyto „zlaté české ručičky“ zhotovili celou řadu skleněných ocenění, plaket i trofejí všech možných designů a témat (sportovní, umělecké, s emblémy města, příslušnou tematikou atd.). Ocenění mimo jiné zhotovují pro Nadaci 700 let města Plzně, trofeje doplněné textem každoročně dodávají do několika zavedených firem. Z této tvůrčí dílny vzešla i pamětní deska k výročí korunovace Karla VI. Za účasti osmi set starostů byla umístěna v prostorách středověkého hradu Lauf, který Karel IV v německé obci Lauf an der Pegnitz vybudoval.

Nelze opomenout speciální výrobu plastik z umělých pryskyřic či restaurátorské práce unikátních, historických a velmi vzácných zrcadel, které rovněž spadají do rejstříku činností těchto kreativních, profesionálních a přesto velmi skromných umělců.

Některé z výše uvedených výrobků jsou k vidění v plzeňské prodejní Galerii Profi Rám, široká škála produktů je uvedena na jejich webových stránkách. S obdivem opouštím prostředí prozářené skleněnými paprsky, ale zejména duchem těchto dvou obdivuhodných osobností.

Za článek děkujeme Evě Hubatové