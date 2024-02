I v tak malé vesničce, jako je Lhůta na pomezí Plzeňska a Rokycanska, se mohou zrodit nové aktivity pro děti.

Klub funguje v rekonstruovaných kabinách poblíž koupaliště. | Foto: Šárka Meissnerová

Dobrovolnický spolek imPerfect tu otevřel tvořivý kroužek a klubík pro nejmenší s maminkami na rodičovské dovolené. „Vedení obce nám poskytlo zázemí ve zrekonstruované budově bývalých šaten na hřišti. Scházíme se tu s dětmi každý týden a vyrábíme vše možné. S většími třeba draky, mýdlo, lapače zlých snů, malujeme na trička nejrůznějšími technikami… Mrňata milují barvení sádrových figurek, zvířátka z bambulí, razítka, mají tu spoustu hraček a užívají si sociální kontakt. Což my maminy na mateřské ostatně také,“ říká lektorka Šárka Meissnerová.

Klubík pro nejmenší chystá vždy ve čtvrtek dopoledne a tvořivý kroužek třikrát týdně. „Místní děti byly léta zvyklé za všemi odpoledními kroužky dojíždět. Mají jich už hodně a těžko se hledá jeden termín, který by vyhovoval všem. Někdo může ve čtvrtek, jiný jen v pátek a jsou tu i tací, co chtějí tvořit, ale čas mají už jenom v sobotu. Abych všem vyhověla a netopila v klubovně jen pro pár dětí, bylo by skvělé, kdyby místní děti doplnilo ještě několik přespolních,“ sděluje Meissnerová. Dodává, že se mají zájemci o kurzy v druhém pololetí hlásit přes internetové stránky im-perfect.cz.

Příspěvek do rubriky zaslal Robert Šauer. Děkujeme.