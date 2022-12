Objekt tu vznikl v loňském roce. Hlavní objekt infocentra s vyhlídkovou věží je vybudován z deseti modulů, kdy rozměr jednoho je 2,5 x 6 metrů. Přízemí s infocentrem je bezbariérové, ve druhém nadzemním patře vznikl prostor pro prezentaci městských vizí a projektů Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Každé patro má rozlohu 40 metrů čtverečních. Vyhlídková věž měří 12 metrů. I když se zdá poměrně malá, je z ní celkem široký výhled do okolí. Věž spolu s infocentrem a galerií vznikla v roce 2021 u bočního vchodu do plzeňského hlavního vlakového a autobusového nádraží ze Šumavské ulice. Vyhlídka se jmenuje Paluba Hamburk, a to podle vžitého místního názvu území u nádraží. Kromě infocentra se tu nachází i gastro provozy, kde si můžete dát něco dobrého při čekání na vlak. Nechybí tady ani lavičky a cyklostojany. Paluba Hamburk v Plzni získala prestižní ocenění v rámci Grand Prix architektů Národní ceny za architekturu pro rok 2022. Zvítězila v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba.