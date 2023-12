Mateřinka U Saské brány v centru Rokycan je během školního roku dějištěm řady akcí. Připomeňme si některé:

Soutěž ve sběru kaštanů: kluci a děvčata z mateřských škol Saská a Pohádka soutěžili ve sběru kaštanů.

Soutěž ve sběru kaštanů: kluci a děvčata z mateřských škol Saská a Pohádka soutěžili ve sběru kaštanů. Dohromady nasbírali 3619 kilogramů kaštanů a žaludů. Plodiny potěšily myslivce ze spolku MS Rádná, Lesů Rokycany, Farmy Karlenka, farmy Penzion Dvorec, Záchranné stanice Rokycany a také osazenstvo Přírodní rezervace Vojenské cvičiště.

Zpestřením pro účastníky byla sokolnická ukázka v tělocvičně gymnázia. Ujal se jí Jan Brož a ukázal dětem některé dravce žijící ve volné přírodě. Zejména možnost podržet si dravce na ruce nebo vidět Čimanga v akci, který převážně běhá než létá, to malé posluchače zaujalo nejvíce. Děti poté získaly sladkou odměnu v podobě dortů, a na památku medaile. Vítězné třídy si společně s dorty a medailemi odnesly plyšová prasátka.

Za MŠ Saská vyhrála třída Sluníčko (719 kg), za Pohádku třída Myšky, kde je pouhých 12 dětí (503 kg).

Jablíčkohraní v Saské: zavedli jsme novou tradici pod názvem Podzimní jablíčkohraní. Akce je oslavou úrody jablek a zároveň vhodnou příležitostí pobavit se společně s rodiči a dětmi.

Zaměstnanci se převlékli do zahradnických zástěr a nasadili klobouky, které si tematicky nazdobili. Ředitelka MŠ Věra Zagorová přivítala rodiče, děti a hosty, popsala organizaci akce a pozvala všechny na svatomartinský koncert. Každý člen „jablečného týmu“ představil svoji aktivitu. Děti zazpívaly písničky o jablkách, např. Pod naším okýnkem, Měla babka, Štrúdl, Schovávaná s jablíčkem…

Poté se rodiče s dětmi rozešli po zahradě, kde byly připraveny netradiční úkoly zaměřené na získávání kuchařských dovedností, tvořivosti, na rozvoj pozornosti, logiky a pohybových schopností. Mezi aktivity patřilo např. moštování, pokus o nejdelší slupku, jablečná kuželková, výroba jablečných přáníček, příprava štrúdlu, překážková dráha, hmatové pytlíky s jablečnou hádankou. Všechny činnosti přispěly k dobré náladě. Děti se nejvíc zasmály při úkolech, kdy mohly poměřovat své schopnosti s rodiči.

Průběžně jsme si pochutnávali na dobrotách, které připravily milé maminky dětí a naše nápadité paní kuchařky. Všem náramně chutnalo maso grilované s jablky a domácí chléb. Před odchodem si děti utrhly ze stromu jablíčkovou tašku. Měli jsme štěstí, protože počasí bylo slunečné. Sladký den se vydařil, už se těšíme na příští rok. Kdybyste k nám netrefili, jděte za jablečnou vůní.

Svatomartinský koncert v Saské: poprvé jsme zkusili uspořádat koncert pro rodiče a hosty. Na koncertě zpívala Klára Hlušičková, na klávesy ji doprovázel Erich Ciompa. Jako host vystoupila Julie Brabcová. Zazněly písně Englishman in New York, To make you feel my love, Cover me in sunshine, Dancing Queen, Jsi můj pán, Strach. Ani učitelé nezůstali pozadu. Založili jsme školní pedagogický sbor, který jsme nazvali RoSa (ROkycanská SAská). Nacvičili jsme několik populárních písní, některé dokonce vícehlasně Halleluja, A pohádky je konec, V naší ulici nebo Láska na 100 let. Na závěr koncertu zazpívali všichni zaměstnanci píseň Pár přátel.

Na památku od nás všichni dostali hrneček s logem MŠ a do něj průběžně doplňovali čaj, grog nebo svařené víno. Po koncertě jsme si společně pochutnali na svatomartinském guláši a nakonec došlo i na tanec.

