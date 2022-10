Každý den od pátku do neděle se bude vždy od 11 hodin ve foyer kina promítat pásmo pohádek pro nejmenší Kdopak by se čertů bál a Jezevec Chrujda. Poté si budete moci vyzkoušet tvorbu animovaného filmu v animačních dílnách. Pro děti je dále v pátek od 14:30 hodin na programu film Cesta do Tvojzemí o úžasném světě fantazie a v sobotu od 17:00 originální pohádka herce, režiséra a hudebníka Jana Budaře Princ Mamánek.