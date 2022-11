Ve 14 hodin se bude konat prezentace pážat (děti 3 až 11 let), kteří se následně vydají na trasu. Po pážatech se o hradní klíč utkají panoši (12 - 15 let) a hradní dámy (12 - 100 let). V rámci doprovodného programu se v 15.40 hodin bude hrát loutkové divadlo Bělinka a Růženka a v 16 hodin se bude konat ukázka vazby podzimních kytic. Hlavní závod se poběží v 16.15 hodin a sice běh rytířů (16 - 100 let) na 6 km. Událost vyvrcholí vyhlášením výsledků, losováním o hlavní cenu a slavnostním ohňostrojem.