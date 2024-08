To byla tedy neděle kde začít? Zkusím to na úplném začátku. Asi všichni víte, že jako spolek děláme akce pro dospělé, ale nejčastěji pro děti. Dětských akcí máme za rok nejvíce. Ve spolku jsou i členky, kteří patří do skupiny dříve narozených. Některé se ochotně a láskyplně podílejí při různých akcí. A tady přišla ta myšlenka. Proč jednou neudělat i něco pro ně? Pro všechny naše babičky a dědečky. Věnovat jim jedno odpoledne, kde si mohou užít příjemnou hudbu, společnost a s ostatními zavzpomínat.

Slyšela jsem mnoho historek, jak sem v mládí chodili tančit, a jak se rádi vracejí na místo činu. Bylo to vskutku setkání „nejen“ seniorů.

Setkání nejen seniorů ve Skořicích.

A musím říct, že… Dnešní odpoledne se více než povedlo. Přišlo Vás víc jak 60! Tímto děkujeme finanční podpoře z Mas Aktivios a Plzeňskému kraji, kdy s jejich pomocí, jsme mohli zrealizovat tak krásné odpoledne a tím pádem mohlo být vstupné pro Vás zdarma.

Děkujeme kapele Malá muzika Kozleranka, kteří dokázali rozezpívat celý sál a natolik pobavit publikum, že si žádali o přídavek, který nakonec opravdu byl. Děkujeme, že jsme toho mohli být součástí.

Příspěvek do rubriky zaslala Jana Krátká ze Spolku skořických žen. Děkujeme.