„Voda má dva stupně, vzduch šest, jen to trochu víc fouká“, s úsměvem sděloval Marek. „Možná by bylo lepší, kdyby bylo jako včera, sice mínus sedm, ale bez větru a krásně ojíněné stromy“, prohlásil jeden z plavců. Podle usmívajících se tváří to vypadalo, že je koupání hodně těší, ani z vody nijak nechvátali.

Tváře přihlížejících diváků vyjadřovaly jiný názor. Břeh a přilehlý most zaplnily možná tři stovky těch, kteří přerušily štědrovečerní přípravy a vyrazily k řece. „Já bych tam nevlezla ani za nic, a oni se ještě usmívaj“, byl názor jedné z přihlížejících – „a to plavou určitě přes sto metrů“, doplnila ji další divačka zahalená až po nos do bundy a šály. Pro mnohé plavce otužilecký „výlet“ skončil ještě další společnou fotkou ve vodě. Celkově se přišlo vykoupat pětatřicet otužilců, z toho osm příslušnic něžnějšího pohlaví, od nováčků po zasloužilé matadory, kteří se otužování věnují desítky let. „Nejvíce bylo domácích, přeštických, přijeli nějací plzeňáci, parta otužilců z Dobřan a otužilečtí čerti a čertice z blízkých Příchovic,“ upřesnil počty Marek.

Za příspěvek mockrát děkujeme Petru Šatrovi.