Vycházky do jarní přírody mohou být stále ještě velmi svěží

Čtenář reportér





Zdá se, že příkrý turistický celibát máme z jisté části za sebou, ale jak už tomu v Česku bývá, jeden i druhý z nás stejně neví, jak se věci a situace příští vyvinou, to třeba co do oblíbené Plánské padesátky či šlapání Vlčí stopou u Černošína a tak podobně. Výletníka rodinného i výšlapníka organizovaného budou nejspíše dále trápit nepříznivé okolnosti virové, sluneční koróna čili záře kolem slunce také nic moc a počasí stále spíše do nečasí, taková je zatímní dubnová pravda v závěru první měsíční dekády.

Náladový motiv z návsi v Michalových Horách. | Foto: Pavel Nový, Tachovsko