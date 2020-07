Vzpomínka na výlet do Toužimi. | Foto: archiv obce Klabava

Vzpomínka na Toužim, mají to tam hezké, sice hodně pršelo, ale občas jsme přece jen někam mohli vyrazit. Na zahradě penzionu U Vladaře bylo velmi příjemně, naše nejmladší generace se tam vyřádila, muzikanti hráli a pivo? No to bylo jedna báseň.