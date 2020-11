Dne 5. 11. se žáci IX. A 22. ZŠ v Plzni zúčastnili on-line semináře s názvem „Lidská práva aneb do vězení za písničku“.

Ilustrační foto | Foto: Evžen Báchor

Na webinář, který pořádá Knihovna Václava Havla pro školy zdarma, se žáci z důvodu distanční výuky připojili ze svých domovů. Lektorka Barbora Grečnerová provedla zúčastněné dějinami Československa po roce 1948. Formou zábavných aktivit žáci aplikovali získané znalosti o lidských právech a jejich porušování na konkrétním příkladu života Václava Havla a jeho rodiny. Seznámili se mimo jiné s pojmy samizdat, chartista, disident. Dozvěděli se o politickém procesu s hudební skupinou The Plastic People of the Universe, poslechli si ukázku z jejich tvorby,

se kterou dále pracovali. Porovnali texty Charty 77 a petice Několik vět. Seminář končil událostmi

17. listopadu 1989, obnovením dodržování lidských práv v našem státě a jejich ukotvením v Ústavě České republiky.