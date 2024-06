Základní škola v Litohlavech stojí už neuvěřitelných 181 let. Střípky z její historie sepsal Václav Bezstarosti.

Základní škola v Litohlavech. | Foto: archiv Václava Bezstarosti

Základní školy v Litohlavech byla postavena v roce 1843. V dnešní podobě je od roku 1907. Před tím byla od roku 1800 v Litohlavech pouze jednotřídní škola.

Je to přibližně 50 let, kdy budova začala šloužit jako Mateřská škola a co pamatuji, tak zde měla zázemí Obec. Národni výbor, dnes Obecní úřad. Zde jsem navštívil první dvě třídy základní školy. Bydlel jsem zde s rodiči a sestrou několik let.

Škoda, že při opravě fasády nebyly ponechány původní zdobné elementy, aby z ní více dýchala historie. Čas a pokrok člověk nezastaví. Vše se tehdy opravovalo převážně v akci zet a jistě si zaslouží poděkování všichni, kdo tehdy opravovali školu.

1/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 2/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 3/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 4/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 5/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 6/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 7/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 8/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech. 9/9 Zdroj: archiv Václava Bezstarosti Základní škola v Litohlavech.

Když jsem nastupoval do třetí třídy, následoval přesun všech žáků do Rokycan a škola přešla na výchovu těch nejmenších. Před školou stál původně pomník,který je dnes v parku vedle rybníčka. Dříve na místě parku stál dům.

Každý rok jsme se připravovali vyzdobeny barevným krepovým papírem v kolech na průvod Dětského dne na Vršíčku. Vždy měl pan Krátký připraven kočár a pár úžasných koní. Třeba písmenka a obrázky udělají radost.

Opět děkuji otci za poskytnuté fotografie a za návrat do úžasných vzpomínek.

Příspěvek do rubriky zaslal Václav Bezstarosti. Děkujeme