· Ušetřit se každý den snaží Věra Svobodová. „Jdu do obchodu, něco si vezmu, pak si to rozmyslím a zase vrátím zpátky. Třeba zmrzlina člověka láká, ale nemůže si to dovolit, protože je to drahé. Říkám si, že za to bych měla chleba,“ popisuje.

· Karel Sláma žije v prachatickém domově s pečovatelskou službou. Zdražení zatím pociťuje hlavně v cenách potravin, ale už teď se obává vyúčtování za energie. „Já musím svítit celý den, protože špatně vidím. Určitě budu doplácet,“ vysvětluje.

· Kromě cen jídla musí senioři řešit i léky a zdravotní péči. „V lékárně utratím kolem dvou tisíc. Člověk se tedy drží při zemi. Nejhorší je dostat se k doktorovi, musí mě tam někdo odvézt, takže zase musím zaplatit, protože nemůžu chtít, aby mě tam někdo vezl zadarmo, když je benzín tak drahý,“ vypráví Marie Kůsová.

Na čem senioři nešetří, to jsou služby, které nabízí terénní pečovatelská služba vimperské charity. Větší zájem je podle zástupkyně ředitelky Dany Vidlášové především o dovoz obědů. „Máme hodně zájemců o obědy, protože pravděpodobně zjistili, že už se jim nevyplatí ani nakupovat a vařit,“ myslí si.

Zájem o služby mají i obyvatelé prachatického Domova s pečovatelskou službou Skalka, až na jednu výjimku. „Omezily se odvozy. Pokud si lidé chtěli nakoupit, odvezli jsme je do obchodu, který si vybrali, teď o to už zájem není. Souvisí to s tím, že už ani tolik nenakupují,“ říká pečovatelka Pavlína Hojdarová.

Pomoct lidem se snaží i město Prachatice. „V našem bulletinu pro seniory jsme už vydávali tipy, jak šetřit, a připravujeme téma týkající se léků, potravin a věcí, o kterých se v současné době nejvíc mluví,“ uvádí komunitní pracovnice městského úřadu Hana Rabenhauptová. Pro lidi, kteří si s aktuální situací neví rady, město připravuje i další besedy a kurz Jak a kde ušetřit.

Za článek a fotky děkujeme Hance RH+ Rabenhauptové