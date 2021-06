Covid-19 změnil smýšlení o budoucnosti mnohých z nás. Myslím, že v podstatě všichni jsme se více či méně již v náctiletých letech zabývali otázkou, jakým způsobem se jednou uživíme. Někteří z nás měli v plánu být zaměstnáni a zároveň podnikat, aby zvýšili šanci, že se bez problémů zabezpečí a budou si moci třeba dříve založit rodinu, aniž by se museli obávat, že ji dostatečně nezaopatří. Takový byl i můj plán, když jsem se ve svých osmnácti letech začala zabývat otázkou, jak ze svého pravděpodobně nízkého učitelského platu vše zvládnu v budoucnu svými finančními prostředky zajistit.

Smutnou skutečností je relativně snadné dostání se a zároveň vystudování vysoké školy, než tomu bylo v minulosti. Spousta z nás, vysokoškoláků, měla posléze vidinu vysokého nástupního platu, která bohužel i s ohledem na značné množství absolventů není reálná, ať máte jeden titul či více. Považuji za velmi obtížné zvolit si takové povolání, které by nás bavilo a zároveň nám přinášelo takový výdělek, který by byl pro nás přijatelný, aniž by nás nějakým způsobem stresoval nebo omezoval, zejména v této nesnadné době.

Někteří se rozhodli jít odlišnou cestou, nestudovat nebo třeba studovat, ale následně nebýt zaměstnán, být pánem svého času, pracovat si sami na sebe. Naneštěstí největší finanční dopad Covid-19 připadl právě v první řadě na podnikatele. Ti, kteří podnikali ve velkém v oblasti služeb pro lidi a ke svému podnikání potřebovali spolupracovníky, museli přehodnotit své podnikatelské záměry a zvolit si úplně jiné profesní zaměření. Tato skutečnost bude nebo již má za následek přibývající podnikatele, kteří pracují z domova, často pouze sami s nutností notebooku a připojení k internetu. Uvedené je skvělou zprávou i pro ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, kterým práce ať už chybí, či se necítí dobře kvůli tomu, že se „pouze“ starají o děti a jejich manžel musí tvrdě dřít v zaměstnání. Nebo jsou v situaci, kdy je v rodině každá koruna k dobru. Tento způsob podnikání však vyžaduje přijatelný plán, do jaké oblasti, kterou právě populace potřebuje, podnikání směřovat. Otázkou však je, jak velké množství financí lze touto cestou vydělat. Jako přivýdělek asi přijatelné, ale k dostatečnému uživení, které je v dnešní době hned po pevném zdraví prioritní, zřejmě nedostačující.

Jedny z profesí, které o zaměstnání v této době nepřijdou, jsou zdravotnické profese, které se sice nemusí o práci obávat, na druhou stranu se za poslední rok téměř nezastavili. Většina lidí se vydá dle mě zaměstnaneckou cestou, kde je větší jistota, aniž by řešila výdělek, protože více a více lidí přichází o práci. Již nyní přibývá právě i kvalifikovaných učitelů, kteří z důvodu finančního ohodnocení učit nechtěli, v současné době je to nicméně opět profese, která i nadále potřeba bude.

A co partnerství? Vážíme si své drahé polovičky, snažíme se jí/jemu poskytnout dostatečné množství, jak s oblibou říkám zvýšené péče a pozornosti, protože si toto vše zaslouží anebo řešíme jen sebe, své starosti, nedostatek financí a naše vášeň se ze vztahu vytrácí?

I když nás nějaké domácí práce nebaví, lze si je zpříjemnit. Udělat si své rituály, například vařit při oblíbené hudbě nebo filmu. Toto lze i při uklízení a všem, co vás úplně z domácích prací, které byste dělat měli, nebaví. Posléze začnete toto brát jako pravidelný, denní rituál, při kterém uvolníte svoji mysl, potěšíte sebe, ale hlavně svou drahou polovičku. Bohužel to může vyústit i v to, pokud jeden den nestihnete uvařit nebo třeba vysát, budete mít výčitky svědomí, což také ideální cesta není. Protože úspěch a zda se něco podařilo, záleží samozřejmě nejen na našem vnímání, ale hlavně na pohledu vašich nejbližších.

Jsem ráda za zpětné časté pozitivní reakce na mou knihu, kterou jsem vydala v říjnu minulého roku. Mám radost kolika lidem jsem pomohla a udělala život příjemnějším, to je pro mě největší odměnou, moc si toho vážím. Žijte tak, abyste byli šťastni, travte čas s lidmi, kteří vás rozveselují, věnujte se činnostem, které vás baví. Hlavně buďte spokojeni sami se sebou, pokud jste spokojeni sami se sebou, mohou být s vámi spokojeni i druzí. Pro někoho je v pořádku mít jednu práci, pro někoho třeba nemít žádnou práci, pro jiného mít klidně 2 či více prací. Toto vše je v pořádku, pokud vy jste sami se sebou spokojeni.

