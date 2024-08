S chátráním odkazu svých předků se místní nehodlali smířit. A tak i leckteří z nich se po boku odborníků na rekonstrukci podíleli. „Když se spojí lidé, kterým jde o stejnou věc a nemíní se vzdát, je vyhráno,“ konstatoval starosta Petr Uher. Rekonstrukce trvala tři roky a vyžádala si bezmála osm milionů (včetně dotací, jimiž pomohly Plzeňský kraj a Ministerstvo kultury ČR). Ve chvíli, kdy Památkový ústav, Územní odbor v Plzni, provedl odborné posouzení a stanovil záměr revitalizace, si ale starosta jen stěží uměl představit, kolik úsilí bude třímání jednotící taktovky vyžadovat. „Zato teď už vím, proč se říká: Práce jako na kostele, prozradil Uher. I když naše cesta obnovy ještě nekončí - zbývají zvony, varhany, sochy - jsem rád, že jsme ostatní zvládli na jeden zátah,“ dodal.

Při mapování stavu kostela se přišlo na několik vzácností. Podle památkáře Tomáše Karla se třeba jednalo o slavnostní kasuli, která je nyní společně s baldachýnem a smutečními prapory vystavená. Tím ale výčet jen začíná. Na objevitelskou cestu a skok do historie vzal proto přítomné slavnost moderující Radek Cinke. Nejprve v krátkosti a posléze znova v doplňující přednášce. Upozornil na zajímavosti vztahující se k památce a všechny také poutavě vtáhl do okamžiků nečekaných nálezů. Utajeným gotickým oknem počínaje, přes překvapení čekající za nenápadnými dvířky v dřevěném ostění podkroví věže. Tam, ve vytvořeném skříňovém prostoru, se totiž pod zaprášenými špinavými cáry ukrýval cenný kancionál a hudebniny obsahující i některé dnes neznámé písně. V další přednášce obohacující slavnostní zpřístupnění kostela se tématem i hudebními skladateli, zvíkoveckými rodáky bratry Maschekovými, odborně zabýval muzikolog Jiří Vincent Mikuláš.

A pokud jde o ony zaprášené cáry, ve skutečnosti se jednalo o smuteční prapory. O jejich pracné vyčištění a stmelení se postaral Milan Novobilský. Překvapením byl i objev dvou krásně zdobených ornátů. Asi největší napětí ale připravil geofyzik Jiří Šindelář. Osm metrů pod podlahou objevil se svým týmem rozlehlou kryptu, dnes bez přístupu. Sonda spuštěná maličkým vyvrtaným otvorem ukázala kosterní pozůstatky, rozpadlé kupy rakví a také velikánský reliéfně zdobený obdélníkový kámen s erby, nikoli však náhrobní. Využitá výzkumná metoda programu OrtoGonBlender umožnila, aby na základě perfektně rozlišeného snímání a převedení do 3D modelu sochařka Helena Jahodová vytvořila přesnou repliku. Dílo nyní zdobí vstupní prostor kostela, zatímco originál zůstal pod zemí. (A mimochodem - stejný program jako ve Zvíkovci je mezinárodně využívaný i pro vytváření velmi složitých protetik pacientům na míru.) Pokud se jedná o sochařku Jahodovou, zhostila se i dalších odborných kamenických prací, obnovy kříže u kostela a restaurování kazatelny. Marku Mazurovi a jeho firmě vděčí kostel za venkovní fasádu. Rudolf Faust si zase vzal na starost střechu a obnovu kopule. Václav Kočí bděl nad zvovupoložením dlažby a celkovou vnitřní výmalbou, David Svoboda nad dodáním dveří a žaluzií do věže. Obnova lavic a pohřebních svítilen byla svěřená Jaroslavu Královi. Na náležitosti správného provádění prací za památkáře celou dobu odborně dohlížela Jana Cinkeová z odboru kultury MěÚ Rokycany a cenné rady dodával zmíněný už památkář Tomáš Karel. „Ačkoli pochvala za pečlivost provedení díla patří řadě firem, do pomoci se s vervou zapojovali také mnozí místní a přizvali i své děti. Je to vklad do budoucnosti městyse a prohloubení vztahu k jeho hodnotám,“ pochvaloval si starosta. O tom, jak dlouhý byl seznam všech zúčastněných, svědčí fakt, že k malému ocenění a veřejnému poděkování museli nastupovat v několika skupinách po sobě. Místní ale spolupracovali i na organizování finále oslav. Přípravou stíněného venkovního posezení a také průběžného pohoštění. Zvíkovecké ženy napekly kvanta dobrot, tým z hospody hromady řízků a městys se postaral i o to, aby v parném dni nikdo nežíznil.

Zatímco v duchu tradice zvíkoveckých setkání, zavedené emeritní ředitelkou Domova Zvíkovecká kytička Janou Českou, i tentokráte slavnost znovuotevření kostela zahajoval koncert Hudby Hradní stráže, o zakončení se krátkou přímluvou a požehnáním památce postaral páter Dáriusz Gebala. Úplnou tečkou za akcí trvající od 10 hodin do podvečera se pak v kostele stal koncert Marcela Zmožka a jeho bandu.

Pžíspěvek do rubriky zaslala Božena Šopejstalová. Děkujeme.