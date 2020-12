Pravděpodobně z devatenáctého poschodí jednoho z nejvyšších panelových domů v republice v pátek kolem třetí hodiny odpoledne spadl patnáctiletý chlapec. „Hasiči na místě osobu vyprostili z přístavby, kam dopadla," řekla mluvčí policie Eva Kropáčová. Jednalo se o ubytovnu Kupa v Kupeckého ulici v Praze 4 na Jižním Městě.

„Na místě zasahovala záchranářská posádka, lékař i inspektor. Mladíka ve věku 15 let jsme uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, žilní vstup, zajistili dle traumaprotokolu a převezli s vážným úrazem hlavy a pánve do Thomayerovy nemocnice na traumatologii,“ sdělili na své twitterovém účtu pražští záchranáři.

Praha - Policisté, @HasiciPraha a @zzshmp aktuálně zasahují u pádu osoby z domu v ulici Kupeckého. Policisté na místě nyní zjišťují veškeré okolnosti celé události a příčinu pádu osoby. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 4, 2020

Na místě neštěstí zasahovali záchranáři, hasiči i policisté. Příčiny chlapcova pádu i veškeré okolnosti případu v současné chvíli šetří policie.

K události se nechce zatím vyjadřovat ani ministerstvo vnitra, kterému budova patří. Bez odpovědi tak zůstala otázka Deníku, jak se do domu sloužícímu k bydlení například policistů a hasičů dostal 15letý chlapec a zda vnitro umožňuje v budově ubytování lidem mimo ministerstvo a podřízené organizace. "Celá událost je aktuálně předmětem vyšetřování, proto v tuto chvíli nemůžeme poskytovat podrobnější informace," odpověděla pracovnice tiskového odboru ministerstva Hana Malá.

Takzvaná dvojčata byla postavena na začátku 80. let 20. století jako sídlo národního podniku Stavby silnic a železnic. Vyšší z věží měří 81 metrů a má 23 pater. Druhá má pater 19. Po Listopadu 1989 se z domů stal hotel a dnes je ubytovnou Bytové správy ministerstva vnitra.