"Z tohoto počtu je téměř 52 procent pozitivních osob zcela bez klinických příznaků, dalších 43,4 procenta s velmi mírným průběhem a pouze pět procent postižených mělo výraznější klinické projevy. V souboru pozitivních osob výrazně převažují muži (82 procent), celkem 248, žen je mnohem méně, celkem 54 (18 procent)," uvedla KHS. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci.

V Dole Darkov se připravuje druhé plošné testování zaměstnanců, které bude zahrnovat téměř 2400 odběrů. Začít má v úterý. Ověří, zda se nemoc později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky při prvních testech byly negativní. ČTK to dnes řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě. Uvedl, že v souvislosti s ohniskem nákazy covidem-19 v Dole Darkov se budou testovat také klienti a personál domova důchodců na Karvinsku.

Druhé plošné testování

"Bude se to (testování v Dole Darkov) týkat zaměstnanců, kteří při prvním testování vyšli negativní. Nemůžeme nicméně vyloučit, že už v té době byli nakaženi a mohlo se to u nich projevit s odstupem. Druhé plošné testování by mělo odhalit právě tyto případy," řekl Kopřivík. Během prvního plošného testování na Dole Darkov udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů.

Pozitivní test na covid-19 podle Kopřivíka vyšel také pečovatelce v domově důchodců na Karvinsku, která patří mezi blízké kontakty jednoho ze zaměstnanců OKD. V domově se proto bude testovat několik desítek lidí. "Půjde o klienty, které ošetřovala, a personál, se kterým byla ve styku," řekl Kopřivík. Vzorky by podle něj měly být odebrány do čtvrtka a vyhodnoceny pravděpodobně do pátku.

V souvislosti s druhou vlnou plošného testování hygienici vydali další mimořádné opatření. Zaměstnanci OKD jsou povinni se novému testování podrobit. Jde o pracovníky dolu, kteří byli negativně testování 18. května a následně ve dnech 22. až 25. května. V úterý se budou opakované testy provádět od 06:00 do 18:00, další testy zaměstnanců s negativním výsledkem z prvního testování se pak uskuteční ve dnech 6. až 9. června.