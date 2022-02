„Pražské cyklostezky budou jako…,“ napsal Řežáb k fotografii chráněného odbočení vlevo. Chráněné odbočení někteří reagující považují za užitečnou věc, ovšem to se zjevně netýká tohoto případu.

Na snímek reagovaly lajkem, sdílením nebo odpovědí stovky lidí, kterým posloužila ke kritice cyklodopravy v metropoli. Jenže snímek, jak se ukázalo, není z Prahy.

„Projekt, posouzení, vyjádření policie, obce, odboru dopravy, realizace, obnova a následné odstranění. Pane Scheinherre, už se vraťte domů do Strakonic!“ reagoval například Jiří Havle.

„Udělal bych tam modrou čáru – parkoviště pro kola rezidentů. Jinak to není dost pražské,“ vtipkoval zase člověk s přezdívkou pedrokv.

„Jde evidentně o odpočívadlo, kde musí cyklisté při dlouhých jízdách parkovat a trávit povinné přestávky,“ přisadil si Petr Svoboda.

Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) o tom, že by toto konkrétní značení v Praze bylo, nic neví. "Nic takového jsme nedělali. Spíše to připomíná guerillovou akci. Není to oficiální značení," řekl Pražskému deníku náměstek. Sám pochyboval, že je fotka z Prahy.

Podobně zpochybnil lokalitu i Vratislav Filler ze sdružení Auto-Mat. "Tenhle obrázek poletuje po anglicky mluvících sociálních sítích jako mem," napsal člen komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu Pražskému deníku.