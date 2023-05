Deník získal svědectví ženy, která u Levína na Litoměřicku spatřila pobíhající velkou kočkovitou šelmu. Záměnu se psem nebo běžnou kočkou domácí považuje za nesmysl. Odborníci už se vyjádřili, že by se mohlo jednat o levharta.

Policie varovala před velkou kočkovitou šelmou, která měla být viděna v okolí osady Bukovina u Levína | Foto: se svolením autorky

Svědkyně podrobně popsala Deníku události z úterý 9. května. Na její žádost neuvádíme jméno, totožnost však redakce zná.

Zvíře viděla žena poprvé v úterý před polednem u osady Bukovina nedaleko Levína. „Projížděla jsem tím místem, něco velkého černého proběhlo po louce. Nějak jsem to neřešila, protože je tu opravdu velké množství zvěře. V 19 hodin jsem jela touto trasou znovu, kdy mi již šelma přeběhla přes silnici. Jelikož je tato lokalita plná nepřehledných zatáček, jela jsem maximálně 40 kilometrů v hodině, takže jsem šelmu dost jasně viděla,“ popsala nevšední setkání.

VIDEO: Vlk na Hlučínsku? Žena zveřejnila na internetu záběry šelmy

Podle svědkyně bylo zvíře větší a především mohutnější a svalnatější než pes plemene německý ovčák. „Tělo mělo velmi svalnaté, ocas dlouhý, mohutný a bylo celé černé,“ upřesnila.

Řidička zastavila, o něco couvla a zastavila. Vzápětí kočku spatřila v lesíku vedle domu. Na vytažení mobilního telefonu a pořízení několika fotografií měla jen pouhý okamžik.

Snímky naznačují stavbu těla šelmyZdroj: se svolením autorky

Po zveřejnění upozornění Policie ČR na možný výskyt kočkovité šelmy u Levína se přirozeně objevila řada čtenářů, kteří o této možnosti pochybují. „Fotka je samozřejmě zvětšená a šelma byla schovaná v jámě. Proto si lidé na první pohled myslí, že trs trávy je větší, než šelma. Tohle bych ráda uvedla na pravou míru. Trs trávy byl mnohem blíže, než šelma. To samé platí o stromě na pravé straně. Šelma byla navíc v jámě a dost daleko od silnice,“ vysvětlila svědkyně a upozornila na fakt, že zvíře mělo opravdu dlouhé nohy a dlouhý mohutný ocas.

Vypustí na Šumavu další rysy? Jejich populaci ohrožují pytláci i auta

„A pokud si lidé myslí, že je to obyčejná kočka, tak bych je ráda ujistila, že by se musela koupat od rána do večera ve steroidech, protože výškou odpovídala, ne-li převyšovala velké plemeno psa. A ten zase nemá takový ocas,“ dodala žena.

Může jít o pantera

Policie oslovila odborníky na zvířecí říši a ti podle fotografií usoudili, že by se mohlo jednat o tmavou variantu levharta skvrnitého. Tedy o pantera.

Další setkání s tímto zřejmě exotickým tvorem čekalo svědkyni hned ve středu 10. května ráno. Opět jí přeběhlo přes cestu. To už žena varovala místní obyvatele a věc nahlásila policistům. „Kdyby mi to někdo řekl, sama bych mu nevěřila. Upřímně ani teď tomu nevěřím, ale vím, co jsem viděla a jen já měla potvrzenou šelmu od šesti odborníků, policie si poté ověřovala u dalších,“ uzavřela svědkyně, která se setkala s „levínskou šelmou“.