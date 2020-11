Průběh letu je na Flightradar24.com.Ten těsně před startem zveřejnil smlouvu s polským dopravcem v registru smluv. Pětiletý kontrakt počítá s možností vyplacení až 4 milionů eur.

Kraj se ve smlouvě zavazuje k „finanční investici“ ve výši 400 tisíc eur ročně. Lze ji navýšit až na dvojnásobek, pokud by došlo k rozšíření počtu letů z pěti na deset rotací týdně.

Za každý let (nikoliv rotaci) tak kraj zaplatí v přepočtu při současném kurzu eura necelých 21 tisíc korun. Současně má dopravce získat slevu na letištní poplatky na krajem vlastněném letišti v Mošnově, jejich výši ale smlouva neuvádí.

Roční výpovědní lhůta

Dopravce se podle smlouvy zavazuje nasazovat na linku letadlo pro nejméně 76 cestujících, tedy buď Embraer E170 nebo Bombardier Q400. Kraj má možnost mluvit do letových časů.

Dopravci LOT bude platit jednou za čtvrtletí. Pokud se nestane nic mimořádného, kraj má možnost kontrakt vypovědět nejméně s roční lhůtou, dopravce půl roku. V prvním roce navíc jedině v případě, že průměrná obsazenost klesne pod 35 %.

Moravskoslezský kraj se dlouho snažil na své letiště přilákat dopravce, několik soutěží na provoz linek v závazku veřejné služby skončilo fiaskem.

"Pokud s touto linkou nebudeme lítat, nebudeme už z našeho letiště lítat nikam," varuje na sociální síti Facebook náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. "Chápu, že z Vídně to může být o hodinu rychlejší. Chápu, že z Prahy to může být o stovku levnější. Ale pokud Vás to úplně nezabije, leťte na služebku nebo dovolenou z Ostravy. Katovice a Prahu používejte jen na víkendovky. Pokud to bude fungovat a linka bude zisková, mohly by se následně přidat i nějaké eurovíkendové destinace," dodává náměstek Unucka.

Kraj také upravil jízdní řád autobusové linky 333. Z ostravského autobusového nádraží pojede autobus na letiště ve 3:43 každý den, kdy je linka naplánována v provozu. Z Mošnova bude odjíždět v 0:25. Autobus bude na případně zpožděné letadlo čekat až hodinu.

Jediná pravidelná linka

Linka LOT bude jedinou pravidelnou linkou v Ostravě, Ryanair do Londýna nebude přes zimu létat a zcela jistý není ani jeho návrat v létě. Oproti původním plánům dopravce upravil letový řád pro lepší návaznost na další lety v polském hlavním městě. Nasadí na ně i pohodlnější letadlo: létat bude s Embraerem E170 namísto turbovrtulového stroje Bombardier Dash 8 Q400.

LOT bude v Ostravě s letadlem přes noc, což výrazně zlepší dostupnost celé sítě pro cestující z Ostravy. V Ostravě přistane vždy ve 23:55 po hodinovém letu z Varšavy každý den kromě soboty a úterý. Z Ostravy poletí každý den kromě neděle a středy v 5:25 s příletem v 6:30 do Varšavy. Původním plánem byly lety přes den. Brzkým odletem z Ostravy cestující stihnou ranní odletovou špičku z Varšavy do většiny evropských destinací. Ceny zpátečních letenek začínají na zhruba 1900 korunách.