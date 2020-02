Akce je již tradičně vrcholem brněnské plesové sezony. Ani letos na ní nechybí řada známých tváří. Po červeném koberci míří do bílo-stříbrně vyzdobeného sálu ozářeného stovkami světélek například některé z nejkrásnějších žen České republiky. Nechybí Nikol Švantnerová v dramatické černé róbě nebo Nela Slováková v červených šatech s objemnou tylovou sukní a odvážným poloprůsvitným korzetem.

Fotoaparáty cvakají neuvěřitelnou rychlostí, když přichází jedny z největších hvězd večera, manželé Taťána a Ondřej Brzobohatí. Miss World pro letošní rok zvolila šaty od Zuzany Kubíčkové a doladila je účesem a líčením ve stylu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. „Letos jsem se nechala inspirovat old Hollywoodem a jeho ikonami Elizabeth Taylor a Marilyn Monroe. Mám korzet, tak se mi do žaludku vejdou tak maximálně dvě ústřice a šampaňské," žertuje Taťána Gregor Brzobohatá.

Ples jako Brno si přijela vychutnat nejen jako host. Její nadace Krása pomoci bude jednou ze čtyř charitativních organizací, kterým poputuje výtěžek letošní dražby, která je jedním z vrcholů slavnostního galavečera. „Je skvělé, že organizátoři Plesu jako Brno nejen připravili úžasnou akci, která konkuruje velkým evropským událostem, jako je Vídeňský ples, ale že zároveň i pomáhají. Letošní výtěžek jsme se částečně rozhodli nechat v Brně a dát na dobrovolnický program organizace Adra Brno, který pomáhá seniorům v domácím prostředí," vypráví Gregor Brzobohatá.

Červený koberec se vyprazdňuje a hosté se usazují ke stolům, na kterých je vítají nažehlené ubrousky a nablýskané skleničky stejně jako originální květinová dekorace ve skle.



Večerem provází již tradičně Libor Bouček, který brněnskou akci vychvaluje, ale nezapomíná chválu okořenit také humorem. „Existuje jasný důkaz, že Brno je stále světovější. Protože Ples jako Brno je jenom jedna ze dvou společenských událostí, co se dnes konají ve městě. Kdybyste totiž vyrazili na výstaviště, potkali byste se se šesti stovkami nejlepších poštovních holubů světa. Potlesk pro holuby," rozesmívá hosty Bouček.



Zároveň ale upozorňuje, že letošní ročník plesu nabídne největší počet hudebních vystoupení, luxusní tombolu a prvotřídní gastronomii.

Než se hosté vrhají do víru zábavy na tanečním parketu, před startem plesu si užívají ještě milou tradici - představení všech těch, kteří se o ně budou starat. Číšníků i kuchařů. Ti připravili mimo jiné třeba oblíbené ústřice, šneky, mini dezerty vypadající jako umělecká díla a další delikatesy.

Konečně se sálem ozývají slavnostní fanfáry a ples oficiálně začíná. Hosté proudí na parket, přičemž jim k tanci hraje bigband Felixe Slováčka. Na pódium pak vstupuje zpívat i umělcova dcera Anna.

Ti, kteří netančí, většinou míří za občerstvením nebo do fotokoutku. „Drahoušku, máš nádherné šaty, jsi zase krásná," chválí si dvě přítelkyně v róbách s objednými sukněmi a dokonale učesanými vlasy vzájemně vzhled. Při pohledu na šaty přítomných žen je jasné, že se do módy vrátily šaty s velkými sukněmi a vlečkami, jednobarevné, které spíše zaujmou originálním střihem. Nechybí ale ani řada třpytivých kreací. Touto cestou se vydala třeba moderátorka Gabriela Partyšová, která šaty doplnila lesklým turbanem, nebo zpěvačka Kate Mátl.

Mezi hosty se proplétají číšníci nosící skleničky pravého šampaňského. Pitný režim je nezbytný, protože první valčík vystřídala energičtější hudba. Na parketu předvádí své taneční schopnosti i Tonya Graves, zpěvačka a hvězda poslední řady StarDance. „Na Plese jako Brno jsem poprvé a je fantastický, moc si ho užívám," prozrazuje.

Než ale stihne vše doříct, zavýskne. „To je Jirka Korn! Promiňte, promiňte, musím letět," omlouvá se a rychle míří k pódiu, na které právě vystoupil známý zpěvák, jeden z hlavních hostů večera. Jeho vystoupení opět přitáhlo na parket i ty, kteří dosud konverzovali u stolů s přáteli nebo ochutnávali výtvory předních šéfkuchařů.

Na jídle si pochutnává i vyhlášený šéfkuchař Přemek Forejt, kterého mnozí znají zejména jako porotce z reality show MasterChef. „Měl jsem zatím skvělé foie gras a líčka. Také rizoto, ale to se mi zdálo trochu nedochucené. Ale ty další dvě jídla byla geniální," hodnotí. Oceňuje i nápad zapojit do luxusního rautu zabijačková jídla, k snědku si totiž hosté mohou dopřát například i jelito.

Čas neúsprosně letí, a tak se přibližuje jeden z nejdůležitějších bodů večera - charitativní dražba, jejíž výtěžek poputuje na pomoc potřebným, například nadaci Krása pomoci nebo fondu Be Charity.



Hosté draží například fotografii Jana Saudka, luxusní hodinky Breitling ze speciální edice či obraz malíře Petra Kvíčaly. „Vzpomínám si, jak jsem ho maloval na Vysočině. Přišly za mnou mé nejmladší děti a ptaly se mě, co dělám. Řekl jsem jim, že maluji obraz, který se prodá a tím poslouží nemocným dětem, které potřebují peníze na léčbu. A tak mi s ním ty moje pomohly. Peníze nejdou organizátorům plesu nebo mně, ale nemocným dětem, takže prosím přihazujte po třiceti tisících," láká dražitele Kvíčala. Jeho obraz se nakonec prodává za čtvrt milionu.

Moderátor v některých chvílích téměř nestíhá zaregistrovat všechny, jak rychle lidé zvedají cedulky s čísly. Po napínavé dražbě a prodeji poslední věci, luxusní postele v hodnotě 424 tisíc, si přichází zástupci nadací převzít šek. Stojí na něm číslo 1 535 000 korun. „Částka není tak vysoká jako loni, ale můžeme ji brát jako sympatickou inspiraci pro příští ročník," říká moderátor Libor Bouček.

Dražba je poslední oficiálnější částí programu, teď už hosty čeká jen zábava. Fait Gallery se začíná rozléhat slovenština, když další z účinkujících, slovenský hudebník Vašo Patejdl zpívá známé hity skupiny Elán. Lehké tylové i těžké brokátové sukně dam šuští, když se lidé baví pod pódiem. Není na nich znát únava, jen je na úsměvech vidět, jak si večer, který byl vyprodaný půl roku předem, užívají. A to je ještě čeká vystoupení revivalové skupiny, která připomene Mistra Karla Gotta.