Rutinní cesta do školy v Rohovládově Bělé na Pardubicku se v pondělí ráno mohla změnit v tragédii. Krátce po sedmé hodině tam na přechodu pro chodce na silnici I/36, srazilo auto čtyři děti. Jedno z nich musel přepravit vrtulník na traumacentrum hradecké fakultní nemocnice.

„K této nešťastné události došlo po sedmé hodině ráno, kdy řidič srazil na přechodu kousek od školy čtyři děti. Ty odvezla záchranka. Podle mých informací byly potlučené, ale ne v bezvědomí. Tak snad budou všechny v pořádku,“ uvedl krátce po nehodě starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer s tím, že právě úsek u školy je kvůli vysoké frekvenci automobilů velmi nebezpečný.

O tom, co stálo za nehodou, však nechtěl spekulovat. „I když je přechod označen, moc řidičů v těchto místech nerespektuje pravidla. Řidič, který děti srazil, se asi plně nevěnoval řízení a vlivem nepozornosti do nich zřejmě najel. Ale to jsou jen spekulace, vše musí vyřešit policie,“ konstatoval.

Děti byly ve věku od 10 do 12 let. „Poté, co je automobil srazil, narazilo do něj zezadu ještě jedno auto. Pětačtyřicetiletý řidič automobilu, které děti srazilo, byl podroben dechové zkoušce. Ta byla negativní. Okolnosti nehody jsou v šetření,“ uvedla později k události policejní mluvčí Markéta Janovská.

Letecký transport do nemocnice

Na místo letěl i vrtulník. „Jeden ze čtyř sražených chlapců utrpěl závažné poranění v horní polovině těla a byl letecky transportován do fakultní nemocnice v Hradci Králové. U ostatních tří chlapců se jednalo jen o drobné oděrky a pohmožděniny. S nimi byli sanitkou převezeni do nemocnice v Pardubicích,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Aleš Malý.

Lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl později doplnil, že dítě je v dobrém stavu a při vědomí.

Přechod měl být bezpečnější

Podle starosty Fišera je paradoxem, že přechod prošel v říjnu minulého roku rekonstrukcí, aby byl bezpečnější. „A jen chvíli na to se stane taková událost. Uvažujeme, že tento úsek pro větší bezpečnost dětí ještě osadíme semafory,“ řekl.

Podle něj bude pondělní nehoda jedním z argumentů pro jednání s pardubickým magistrátem, který se doposud staví negativně k úvahám obcí ležících na silnici I/36, aby z ní zmizela nadměrná kamionová doprava. Silnice totiž mnohým slouží jako přivaděč k dálnici D11.

Změní pardubický magistrát názor?

„Naštěstí se u nehody jednalo ‚jen‘ o osobní auto. Ale mohl to být i kamion a tím pádem by to asi dopadlo tragičtěji. Kamionová doprava je tu už nesnesitelná,“ řekl starosta Fišer.

Podobný názor má i jeho kolega z Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek. „Vše souvisí se vším. A souhlasím s tím, že je velké štěstí, že tu nehodu nezpůsobil kamion. Nicméně při takto hustém provozu, který na silnici I/36 je, může k podobné nehodě dojít kdekoliv,“ uvedl Šebek.

Zda Pardubice nakonec změní názor a podpoří osazení komunikace značkami zakazujícími vjezd kamionů, bude jasnější ve středu 29. ledna. „Ráno budeme na pardubickém magistrátu tuto otázku řešit s primátorem Martinem Charvátem,“ informoval Šebek.