Příkladem je aktuální kauza z Věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Hned sedm dozorců skončilo na lavici obžalovaných před soudem v Havlíčkově Brodě kvůli tomu, že měli jednu z odsouzených připoutat k okenní mříži a nechat ji tam viset tři a půl hodiny. Od události už uplynul více než rok. Obvinění dozorci byli hned na začátku postaveni mimo službu. Pro věznice je to komplikace.

„Museli jsme se přizpůsobit a chybějící pracovníky nahradit jinými,“ podotkla mluvčí věznice ve Světlé Jana Rajdlová. Do práce by se obvinění dozorci mohli vrátit jen v případě, že budou pravomocně zproštěni viny. Rozsudek je zatím v nedohlednu.

Lovci lebek je hledají léta. Vězení se vyhýbají desítky odsouzených

Aktuálně chybí ženské věznici pětadvacet dozorců a strážných. Osmnáct nových míst počítá s personálním obsazení nové ubytovny. Jana Rajdlová potvrzuje, že se o práci dozorce uchází čím dál méně lidí. „Čím to je, není dotaz pro mě, ale podle mého názoru to může to být i nízkou nezaměstnaností v Kraji Vysočina,“ míní Rajdlová.

Obdobný názor sdílí i mluvčí Věznice v Rapoticích na Třebíčsku Roman Čech. „Roli v tomto budou hrát i zvýšené přijímací nároky pro uchazeče,“ myslí si Čech.

Ani Rapotice nemají plný stav. „Místa dozorců máme obsazena. Volných je osm pozic strážných a potřebovali bychom jednoho strážného jako řidiče. U občanských zaměstnanců máme dvě volná místa,“ popsal Čech a dodal, že podle personálního oddělení byla v posledních třech letech neobsazena celkově tak dvě až tři místa.

Bývalí elitní detektivové: Dvacet let říkáme, co je podnikatel Redl zač

Počty dozorců ovlivňuje i běžná obměna těch, kteří mají za sebou i dvacetiletou službu a odchody do civilu.

„Také jde o psychicky náročnější práci. Všichni uchazeči o služební poměr musí v přijímacím řízení podstoupit posouzení osobnostní způsobilosti, což ne u všech dopadne kladně, více než polovina přes toto neprojde. Tyto uchazeče pak musíme z přijímacího řízení vyřadit,“ upozorňuje Rajdlová.

Stížnosti vězňů

Dozorci se také musejí potýkat se stížnostmi vězňů a mnohdy i trestními oznámeními. „Já bych v tom problém neviděl. Dříve těch oznámení ze strany vězňů na dozorce bylo hodně. Jenže tím, jak se všechny případy důkladně objasňovaly, se nakonec většinou zjistilo, že šlo o vymyšlená obvinění, která měla sloužit vězňům k tomu, aby se domohli nějakých úlev či výhod,“ uvedl státní zástupce Jiří Morava z Jihlavy s tím, že si za svou praxi nepamatuje případ odsouzeného dozorce za porušení povinností ve věznici: „Možná jednou, ale to bylo nějaké porušení povinností strážní služby.“

Pokud se ukáže, že vězeň některého z dozorců obvinil křivě, hrozí mu za to další trest.

Sedmi dozorcům ze Světlé hrozí za údajné mučení odsouzené Lucie V. dva až osm let vězení. Zda budou uznáni vinnými, či nikoli, ukáže další vývoj kauzy. Zatím se ale zdá, že dozorci jen dělali svou práci a snažili se uklidnit agresivní odsouzenou. Ta se navíc pokusila obvinit další dozorce poté, co byla ze Světlé přeřazena do jiné věznice. Případ inspekce shodila ze stolu.

Týrání ve věznici: Sedm dozorců mělo mučit odsouzenou, případ řeší inspekce

Nalákat nové adepty se věznice snaží všelijak. V týdnu se například ve Věznici Rapotice konala exkurze střední školy veřejnoprávní z Jihlavy. Na šedesát studentů si mimo jiné poslechlo přednášku o vězeňství a prohlédli si vybavení věznice. „Tyto akce podporujeme, mimo jiné i proto, že se z řad těchto studentů mohou stát po škole příslušníci vězeňské služby,“ podotkl Roman Čech.