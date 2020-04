Na jaké číslo se výpadek ze vstupného dostane, nechce ředitel muzea Ondřej Hájek v tuto chvíli spekulovat. „Čím déle zůstane hrad Kámen uzavřený, tím budou pochopitelně ztráty vyšší. A kdy budeme moci hrad veřejnosti otevřít, nikdo teď neví. Sezona nemusí začít ani v létě,“ poznamenal Ondřej Hájek.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov utržilo před rokem na veškerém vstupném 1,3 milionu korun, drtivou většinu těchto příjmů představovalo právě vstupné z hradu. Po odečtení mzdových nákladů představuje vstupné zhruba třetinu rozpočtu organizace.

Správa hradu objekt na sezonu 2020 standardně připravila, turisty může vpustit do areálu, jakmile mimořádná opatření pominou. „Zahájit sezonu zvládneme i za současné situace okamžitě, jakmile to bude možné,“ vzkázal veřejnosti Ondřej Hájek.

A to i v případě, že by návštěvnická sezona byla výrazně krátká, třeba se začátkem v závěru léta. „Hrad zpřístupníme pouze s tím omezením, že chceme ukončit letošní návštěvnickou sezonu do konce září, zatímco v minulých letech jsme otevírali i v říjnu,“ připomněl ředitel organizace.

Ani tyto termíny nemusí být ale definitivní. Zářijový konec letošní sezony má vazbu na zamýšlenou zásadní rekonstrukci hradních expozic. Z ní ale klidně ještě může kvůli škrtům v rozpočtech sejít. „Pak bychom prodlužovali sezonu do podzimního období. Ale jak to všechno dopadne, teď skutečně nikdo neví,“ dodal Ondřej Hájek.