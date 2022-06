„Maminka měla dvě i tři práce. Na sestru byla sama. Bála se zdražování, co přinese podzim, aby vše finančně utáhla. Ten pátek, když mi volala, že bere směnu za kolegyni na Masaryčce, jsem jí to rozmlouvala. Až jsem se zlobila, že je pořád v práci a nemá nic ze života. Zvala jsem ji, ať přijde večer k nám na návštěvu, za vnoučaty. Odmítla se slovy, že teď je každá koruna dobrá…,“ vzpomíná na 20. květen čtyřiatřicetiletá Petra, starší dcera postřelené ženy.

Když se od policie tehdy pozdě večer dozvěděla, co se stalo a že maminka leží zraněná v nemocnici, byla v šoku. „Jeli jsme hned do nemocnice. Stav maminky byl kritický,“ ohlíží se se slzami v očích.

Krvavý útok. Pracovnice olomoucké herny skončila ve vážném stavu v nemocnici

Patnáctileté sestry se paní Petra okamžitě ujala, byť má sama tři malé děti – nejmladšímu jsou čtyři měsíce. „Jsem na mateřské, se čtvrtým dítětem jsem nepočítala,“ pokouší se žena o humor, ale opět se jí derou slzy do očí.

„Kristýnka nikoho jiného nemá. Otec se o ni nezajímá. Babička s dědečkem mají osmdesát. Bojím se o ně. Maminku zatím ještě neviděli. Puklo by jim srdce. Modlí se, víc udělat nemohou, aby se stal zázrak a její stav se začal zlepšovat,“ popisuje bolest rodiny.

Poškozený mozek

Sedmapadesátiletá žena ze Štěpánova byla v minulých dnech přeložena z Fakultní nemocnice Olomouc do Vojenské nemocnice Olomouc na tamní oddělení následné intenzivní péče. „Ten gauner mamince prostřelil hlavu, má poškozený mozek. Návrat do běžného života nevidí odborníci jako možný…. Ale stále bojuje. Už to, že nezemřela v herně, kde čtyřicet minut ležela než přišel další zákazník a zavolal záchranku…,“ svěřuje se paní Petra a zlomí se jí hlas.

Mladší sestru hned po tragédii přestěhovala z bytu ve Štěpánově, kde žily s maminkou, do svého rodinného domu v sousední vesnici. Minulý týden jí úřady Kristýnku přidělily do předběžné péče na tři měsíce.„Zatím nevím, na jaké dávky máme nárok, ale musíme to nějak finančně zvládnout. Máme hypotéku na dům, jsem na mateřské, tři děti…,“ líčila realitu.

VIDEO: Do ostravské firmy vtrhl lupič s tyčí. Ženě sebral auto a ujel pryč

Kristýna se podle starší sestry dobře učí a od září je přijata na střední veterinární školu, o které snila. „Chceme, aby studovala. Bydlet bude na internátě, na každodenní dojíždějí je to daleko. Strava bude stát hodně peněz, k tomu doprava, výdaje spojené s pomůckami při nástupu do prvního ročníku,“ počítala neplánované výdaje v rodinném rozpočtu.

Štěpánov vyhlásil sbírku

Pomoci zdrcené rodině se proto rozhodlo město Štěpánov. V pondělí vyhlásilo veřejnou finanční sbírku. „Museli jsme něco udělat. Na radě města odsouhlasíme příspěvek a věříme, že lidé pomůžou, chtějí pomoci. Chceme, aby studovala, je to chytrá holka a její maminka pro to dělala všechno…,“ uvedl starosta Jiří Šindler.

Ten se zlobí, že ke zločinu podle něj nemuselo vůbec dojít. „Jak je možné, že byl tento člověk na svobodě? Co kdo čekal, že se stane? Monstrum, které sedělo většinu svého života v kriminále i za vraždu, nebude páchat další zločiny? To si někdo myslel? Nevinná ženská a její dcera, celá rodina na to doplatila! Toto je špatně,“ kritizuje starosta.

Uniforma dozorce lidi neláká. Věznicím chybí desítky zaměstnanců

Město Štěpánov vyhlásilo finanční sbírku na pomoc rodině ženy, kterou v herně v Olomouci brutálně přepadl mnohonásobně trestaný recidivista.Zdroj: Město Štěpánov, se souhlasem

Na ženu brutálně zaútočil dvaasedmdesátiletý kriminálník, který ve vězení strávil 48 let - mimo jiné i za vraždu ve věznici v Leopoldově, kde ubil kladivem svého spoluvězně. Kriminalisté ho dopadli tři hodiny po činu. Den nato byl obviněn z pokusu o vraždu a soud ho poslal do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody od 15 do 20 let, případně výjimečný trest.

Požadavku nevyhověla

Podle detektivů hernu tehdy večer sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední klient. Pak vstoupil a s revolverem v ruce se snažil přimět ženu k vydání peněz. Ta na požadavek nepřistoupila. Vzápětí muž podle detektivů naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl oběť do hlavy.

Pistoli poté uschoval za pas a z herny odešel. Zbraně se zbavil, kriminalisté ji však objevili. Muž si z herny neodnesl nic.

„Přestože to začalo jako loupež, vypadá to, že jej peníze v podstatě až tak nezajímaly,“ poukázal vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Jan Lisický.