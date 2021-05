Eva Pfefferová ve čtvrtek před polednem vyráží se synem na kolech Pavlovskou ulicí na trase vinařské stezky, která směřuje k centru Mikulova. „Zvlášť v létě ve městě bývá dopravní blázinec. Mnozí řidiči cyklistům dávají malý prostor. Ale jsou i neukáznění cyklisté,“ povídá žena.

To potvrzují i městští policisté, kteří v létě denně rozdávají bezohledným cyklistům například za jízdu v protisměru desítky pokut.

Silnice v Pavlovské ani nepatří k nejužším v Mikulově. Přesto když redaktorka Deníku Iva Haghofer odměří půldruhého metru, je evidentní, že se možnosti řidičů významně změní.

Cyklistce Pfefferové se nejprve při testu běžného provozu někteří řidiči dokáží vyhnout tak, že ani nevybočí do protisměrného jízdního pruhu. Míjejí ji tak dvě proti sobě jedoucí auta.

Když poté redaktorka za volantem chce dodržet Sněmovnou navrhovaný odstup, musí už přejet dělicí čáru. „Snažím se držet odstup od cyklistů vždycky. Ale odhadnout přesnou vzdálenost bylo těžké, i když jsme ji předtím vyměřili,“ uvádí.

Brzdit včas

V momentě, kdy v protisměru uvidí blížící se auto i ve větší vzdálenosti, by nyní za cyklistou místo předjížděcího manévru raději vždy zabrzdila a počkala. „Nemáte totiž šanci se vyhnout. Bude důležité, aby se řidiči nerozhodli dupnout na brzdu příliš pozdě, mohlo by to být nebezpečné i pro jedoucí za nimi,“ dodává redaktorka.

Takové riziko s ovlivněním plynulosti dopravy zmínil i Roman Budský, dopravní expert z projektu Vize nula. „Řidiči, kteří by dnes situaci bravurně vyřešili opatrným předjetím třeba s metrovým odstupem, se po změně budou bát a na poslední chvíli ostře brzdit, aby náhodou neporušili o centimetry povinný odstup,“ říká.

Cyklistka Pfefferová uvítá, pokud řidiči nebudou jezdit kolem kolařů příliš natěsno. Zároveň jí ale není příjemný pocit, když auto popojíždí nějakou dobu za ní, dokud nemá volno. „Stává se, že se synem v některých situacích a nepřehledných úsecích raději sesedneme z kola a vedle silnice počkáme,“ povídá.

Podle Budského je chybou, že před projednáváním návrhu Parlamentem nevznikl řádný rozbor příčin nehod cyklistů. „Mělo se využít i zkušeností ze států, kde takové pravidlo už zavedli. Zjistit, s jakými problémy se tam potýkali a na co si dát pozor při zavádění do praxe v České republice. V prvé řadě však mělo dojít k širšímu seznámení veřejnosti s problematikou a k motivaci řidičů a cyklistů, jak se správně vůči sobě chovat. Pokud by se nic nezlepšilo, až poté měla přijít na řadu nějaká zákonná povinnost,“ míní expert na dopravní bezpečnost.